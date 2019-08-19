Range Rover і Tesla зіткнулися в Києві, позашляховик влетів у натовп людей: фото

На перехресті Саксаганського та Льва Толстого у Києві зіткнулися два автомобілі (Range Rover і Tesla). Позашляховик відкинуло на узбіччя, де було багато людей. Дивом ніхто не загинув, однгак внаслідок ДТП постраждали 5 пішоходів (двоє – у реанімації) і водій.

П'ятеро пішоходів отримали пошкодження – їх госпіталізували до лікарні з травмами. Водієві Tesla надали медичну допомогу на місці. Це офіційна інформація відділу комунікації поліції Києва.

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У Trelegram 24 каналу повідомили, що двоє постраждалих – у реанімації.

На місці події працюють патрульні та слідчі – опитують свідків та очевидців події, встановлюють механізм і причини ДТП.

За словами свідків, винуватець аварії – водій позашляховика. Тим часом на місце ДТП приїхав чоловік, який каже, що він і є водій Range Rover. Натомість люди на місці кажуть, що за кермом був інший чоловік (на фото нижче – із рушником на голові), причому у стані алкогольного сп'яніння.



За словами свідків, водій Range Rover був нетверезий

Дивіться фото з місця ДТП (Нацполіції та каналу "Київ Оперативний"):

До слова, цього ж дня, 19 серпня, на виїзді з селища Чорнобай, що на Черкащині, зіткнулися дві автівки – загинули три людини. А неподалік в'їзду у Гостомель, що на Київщині, у ДТП за участю автомобіля сервісу таксі Uklon загинула ще одна людина.