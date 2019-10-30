Раніше повію треба було по пейджеру викликати: реакція мережі на скандальне листування Яременка

Користувачі соцмереж бурхливо зреагували на опубліковане скандальне листування нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка, у якому він цікавиться у дівчат тарифами на секс.

Ці інтимні листування Яременко вів просто під час засідань парламенту, тож легко потрапили в об’єктиви фотокамер журналістів. Нардеп спробував виправдатися за такі листування, назвавши їх "спецоперацією" та умисною провокацією журналістів. Але згодом видалив із соцмережі допис про "спецоперацію" і просто вибачився перед усіма.

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Скандальне листування Яременка викликало здебільшого глузування у мережі. Зокрема, користувачі жартують про те, як треба було викликати повій під час перших скликань українських парламентів.

А у перших парламентських скликаннях, – згадують старожили, – проститутку треба було по пейджеру викликати… Бувало, напишеш їй: "По чом сьогодні?". А вона мовчить, і хто його зна, отримала вона запит, чи ні...

– жартує у фейсбуці блогер та екснардеп Віталій Чепинога.

Богдан Яремёнко заявил, что когда он листал фотографии проституток в своём смартфоне во время заседания Верховной Рады, он просто проверял, как работают журналисты, а не искал женщину на вечер. Более того, его жена позвонила ему и поблагодарила за это. pic.twitter.com/EPs6ZevSkO — Запоріжжя NOW (@ZaporizhzhiaNOW) October 30, 2019

Реакция нардепа Ильи Кивы на ситуацию с Яременко - истерический смех и фраза "Одни п*дорам пишут, другие – шл*хам". Молчал бы, после своих историй. pic.twitter.com/FcW8IJYmlx — Klymenko Time (@KlymenkoTime) October 30, 2019

Ось вона яка, держава в смартфоні Яременко... — Апантаны Мудрамер (@mudramer) October 30, 2019

Я точно знаю, что плачу налоги не для того, чтобы на них Яременко вызывал 6лядей, а Кива дрoчил во время заседаний Верховной Рады. — Pan Doktor (@pan_dok) October 30, 2019

просто Яременко вже втілює у життя "державу у смартфоні" :) — Serhiy Dmytrenko (@s_dmytrenko) October 30, 2019

Ківа обурений.

Замість того щоб нашвидкоруч подрочити в перервах між голосуванням, Яременко викликає проститутку прямо в залі ВР.

Коля Оболонскій аж портфель з баксами впустив.

Блядський цирк. — Ante Gotovina (@antegotovina69) October 30, 2019

Посмотрела только что фотки жены Яременко. Да, ему точно дома п*зда. — A_Khadzhi (@A_Khadzhi) October 30, 2019

Класика та орал. Анал — табу.



Богдан Яременко розкрив деякі подробиці порядку денного майбутньої Нормандської зустрічі. — Іван Опанасович Харченко (@2krapka) October 30, 2019



Мем про Яременка на тему його інтимних листувань