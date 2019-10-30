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      Раніше повію треба було по пейджеру викликати: реакція мережі на скандальне листування Яременка

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      Соцмережі зреагували мемами на скандальне листування Богдана Яременка
      Соцмережі зреагували мемами на скандальне листування Богдана Яременка / facebook.com/babaandkit

      Користувачі соцмереж бурхливо зреагували на опубліковане скандальне листування нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка, у якому він цікавиться у дівчат тарифами на секс.

      Ці інтимні листування Яременко вів просто під час засідань парламенту, тож легко потрапили в об’єктиви фотокамер журналістів. Нардеп спробував виправдатися за такі листування, назвавши їх "спецоперацією" та умисною провокацією журналістів. Але згодом видалив із соцмережі допис про "спецоперацію" і просто вибачився перед усіма.

      Читайте також: Ще одне інтимне листування Яременка злили у мережу: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?"

      Скандальне листування Яременка викликало здебільшого глузування у мережі. Зокрема, користувачі жартують про те, як треба було викликати повій під час перших скликань українських парламентів.

      А у перших парламентських скликаннях, – згадують старожили, – проститутку треба було по пейджеру викликати… Бувало, напишеш їй: "По чом сьогодні?". А вона мовчить, і хто його зна, отримала вона запит, чи ні... 
      – жартує у фейсбуці блогер та екснардеп Віталій Чепинога.

      Яременко повії листування фотожаби меми приколи соцмережі
      Мем про Яременка на тему його інтимних листувань

      blog_ava
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      4951
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Скандал Богдан Яременко Меми Курйозні новини
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