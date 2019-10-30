Раніше повію треба було по пейджеру викликати: реакція мережі на скандальне листування Яременка
Користувачі соцмереж бурхливо зреагували на опубліковане скандальне листування нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка, у якому він цікавиться у дівчат тарифами на секс.
Ці інтимні листування Яременко вів просто під час засідань парламенту, тож легко потрапили в об’єктиви фотокамер журналістів. Нардеп спробував виправдатися за такі листування, назвавши їх "спецоперацією" та умисною провокацією журналістів. Але згодом видалив із соцмережі допис про "спецоперацію" і просто вибачився перед усіма.
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Скандальне листування Яременка викликало здебільшого глузування у мережі. Зокрема, користувачі жартують про те, як треба було викликати повій під час перших скликань українських парламентів.
А у перших парламентських скликаннях, – згадують старожили, – проститутку треба було по пейджеру викликати… Бувало, напишеш їй: "По чом сьогодні?". А вона мовчить, і хто його зна, отримала вона запит, чи ні...
– жартує у фейсбуці блогер та екснардеп Віталій Чепинога.