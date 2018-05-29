Ранковий секс: переваги та недоліки інтимних відносин

Вчені розповіли, чому варто спробувати секс вранці та яку користь чи шкоду це може додати у життя.

Вчені дослідили, у яку частину доби чоловіки і жінки найбільше хочуть сексу, передає Lifehacker.

Коли найбільше хочеться сексу? З'ясувалось, що у жінок це бажання припадає на період з 06:00 до 9:00 і з 18:00 до 00:00. А у чоловіків – з 9:00 до 12:00 і з 18:00 до 03:00.

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Що цікаво, вранці необхідність зайнятись сексом більш гостра. А все через гормон стресу кортизол, з яким вранці може справитись оргазм.

Які можуть виникнути перешкоди? Не всі люди – жайворонки, тож комусь вранці страшенно хочеться спати. А це теж важливо, адже жінка, яка добре виспалась, протягом дня хоче інтиму на 14% більше, ніж ті, хто мало спав.

Та в будні все одно доводиться вранці прокидатись на роботу, а думка про ранковий секс може зробити ранок трішки приємнішим.

Для декого проблемою буде необхідність "вже негайно" сходити в душ, туалет та інше. Або ж проблемою може стати те, що вранці занадто багато світла. Цих всіх речей можна уникнути, починаючи секс у душі.

А які є переваги ранкового сексу? Науковцями доведено, що після ранкового сексу ви будете продуктивнішими протягом всього дня, адже гарно початий день надихає і окрилює. Також інтим вранці може зняти стрес на весь робочий тиждень та зміцнює імунну систему.

А ще вранці під час сексуальних відносин чоловік спалює приблизно 280 ккал, а жінка – 180 ккал. Медики порівнюють напівсонний стан з дією алкоголю – це знижує у партнерів бар'єри і допомагає розслабитись, секс більш інтимним і спокійним.