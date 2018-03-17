Ранні овочі небезпечні не через нітрати, – фахівці

Нітрати – не найгірще, що можу бути у ранніх овочах навесні. Небезпечніші за нітрати є нітрозаміни і різні речовини, які використовуються для зовнішньої обробки овочів і фруктів.

Про це розповіла експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко, передає "Обозреватель".

За її словами, ці речовини в овочах несуть найбільшу небезпеку здоров'ю людини при споживанні.

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Потрібно розуміти, що крім нітратів, є і інші речовини в таких ранніх овочах. Помідор обробляють ззовні, щоб він добре зберігався. Нітрати як такі, вони нам не загрожують, а загрожують нітрозаміни, які утворюються в нашому організмі,

– пояснила вона.

Фахівець Олена Сидоренко додала, що зараз у світі існує безліч препаратів для обробки ранніх овочів, які активно використовують аграрії.

"Зрозуміло, що такі ранні овочі потрібно добре мити. Крім нітратів, які є всередині, вони добре розчиняються у воді, є понад дві тисячі різних речовин, які використовують для обробки і зберігання, зокрема і пестициди. Вони якраз продовжують термін зберігання таких ранніх овочів", – зазначила експерт.