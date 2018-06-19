Раннє пробудження зменшує ризик розвитку популярної хвороби, – вчені

Науковці з Колорадського університету в Боулдері виявили зв'язок з раннім пробудженням та ризиком розвитку психічного захворювання.

Жінки, які рано прокидаються, рідше страждають на депресію, йдеться Journal of Psychiatric Research.

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У дослідженні взяли участь понад 32 тисячі жінок. Вчені вивчали їх хронотип – характер добової активності. Вони також брали до уваги наявність або відсутність шкідливих звичок, рівень задоволення життям та інші чинники.

Науковці встановили, що ті учасниці, які рано прокидалися, рідше страждали на депресію. У жайворонків ризик розвитку цього захворювання був нижчий на 27% у порівнянні з совами.

Таким чином, хронотип людини впливає на його психічне здоров’я. Вчені пояснюють, що це пов’язано з кількістю денного світла, яке отримує людина.

Науковці переконують, що результати дослідження не свідчать про те, що сови обов’язково будуть страждати на депресію.

До слова, Американська колегія лікарів встановила, що таблетка не допомагає при безсонні, значно ефективнішою буде когнітивно-поведінкова терапія (КПТ).

Що таке депресія? Це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.