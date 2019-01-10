Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак
У той час як у західних країнах з кожним роком смертність від онкозахворювань поступово зменшується, в Україні ситуація просто катастрофічна. У чому ж причина?
Станіслав Устінов – клінічний онколог ММ Добробут, ексклюзивно для Здоров'я 24 розповів про те, який саме міжнародний досвід ми маємо перейняти і як раннє виявлення онкозахворювання рятує життя.
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Щороку у світі реєструється 14 мільйонів нових випадків захворювань на рак. І 140 тисяч з них припадають на нашу країну. Україна займає друге місці у Європі за темпами розповсюдження онкозахворювань. За даними ВООЗ у нашій країні понад 1 мільйон хворих, кожного дня 450 людей дізнаються, що у них виявлено злоякісну пухлину.
При цьому у США смертність від онкозахворювань впродовж останніх двох років постійно знижується – про це свідчать статистичні дані згідно з американським товариством клінічних онкологів. І одна з головних причин цього – активний розвиток ранньої діагностики.
Прогноз лікування в онкології визначається стадією, на якій було виявлене захворювання. Успіх лікування раку на I-II стадіях – понад 90%.
Виявлення раку на ранніх стадіях – шлях до одужання // фото: unsplash
У нашій країні висока смертність пояснюється тим, що, зазвичай, онкологічне захворювання діагностують вже на останніх стадіях, коли радикальне лікування неможливе. І таке відбувається через те, що багато людей сприймають діагноз "онко" як вирок. А це, у свою чергу, виникає через інформаційний вакуум та недостатню обізнаність.
Що таке скринінг
Скринінг – це метод обстеження здорових людей, який дозволяє виявити захворювання на ранніх безсимптомних стадіях. Ось на обов’язкових скринінгах і побудована політика держав, у яких наразі спостерігається спад смертності від раку.
До прикладу, у Великій Британії існують загальнодержавні програми під егідою NHS (National Health Service), які знижують смертність завдяки проведенню скринінгів.
У страховій медицині тих же Сполучених Штатів ретельно прорахований кошторис лікування раку на кожній зі стадій. І тут уже спрацьовує опція, що набагато дешевше лікувати пацієнта на першій, ніж на останній стадії. Тому онкоскринінг там обов’язковий.
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До того ж там велику увагу приділяють соціальній рекламі. Нагадування про небезпеку онкозахворювань та важливість регулярних обстежень можна побачити на білбордах, листівках, брошурах, на автобусах. Причому це не поодинокі випадки, а достатньо масована реклама.
Онкологія – не вирок, сучасна медицина успішно лікує це захворювання // фото: unsplash
Щодо України, то можна порахувати на пальцях випадки інформаційних та скринінгових програм, які робляться силами окремих центрів або інститутів.
Найбільш ефективно у наших реаліях буде залучити приватні заклади до таких програм. У тій же Польщі працює змішана система – і приватна і державна програми працюють заодно.
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