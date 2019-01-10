Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак

У той час як у західних країнах з кожним роком смертність від онкозахворювань поступово зменшується, в Україні ситуація просто катастрофічна. У чому ж причина?

Станіслав Устінов – клінічний онколог ММ Добробут, ексклюзивно для Здоров'я 24 розповів про те, який саме міжнародний досвід ми маємо перейняти і як раннє виявлення онкозахворювання рятує життя.

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Щороку у світі реєструється 14 мільйонів нових випадків захворювань на рак. І 140 тисяч з них припадають на нашу країну. Україна займає друге місці у Європі за темпами розповсюдження онкозахворювань. За даними ВООЗ у нашій країні понад 1 мільйон хворих, кожного дня 450 людей дізнаються, що у них виявлено злоякісну пухлину.

При цьому у США смертність від онкозахворювань впродовж останніх двох років постійно знижується – про це свідчать статистичні дані згідно з американським товариством клінічних онкологів. І одна з головних причин цього – активний розвиток ранньої діагностики.

Онколог Станіслав Устінов “Світова статистика стверджує, що чим раніше буде виявлений онкологічний процес, на його самих ранніх стадіях розвитку, тим більша ймовірність, що ми зможемо вилікувати пацієнта. Звісно, усе залежить від локалізації та форми раку, але у більшості випадків так і є”.

Прогноз лікування в онкології визначається стадією, на якій було виявлене захворювання. Успіх лікування раку на I-II стадіях – понад 90%.



Виявлення раку на ранніх стадіях – шлях до одужання // фото: unsplash

У нашій країні висока смертність пояснюється тим, що, зазвичай, онкологічне захворювання діагностують вже на останніх стадіях, коли радикальне лікування неможливе. І таке відбувається через те, що багато людей сприймають діагноз "онко" як вирок. А це, у свою чергу, виникає через інформаційний вакуум та недостатню обізнаність.

Що таке скринінг

Скринінг – це метод обстеження здорових людей, який дозволяє виявити захворювання на ранніх безсимптомних стадіях. Ось на обов’язкових скринінгах і побудована політика держав, у яких наразі спостерігається спад смертності від раку.

Онколог Станіслав Устінов “Цілком логічно, що легше запобігти хворобі, чим її лікувати. У таких країнах як США або Велика Британія є спеціальні організації, державні установи, асоціації та інститути, які контролюють громадське здоров’я. І там скринінгові програми закладені як державні”.

До прикладу, у Великій Британії існують загальнодержавні програми під егідою NHS (National Health Service), які знижують смертність завдяки проведенню скринінгів.

У страховій медицині тих же Сполучених Штатів ретельно прорахований кошторис лікування раку на кожній зі стадій. І тут уже спрацьовує опція, що набагато дешевше лікувати пацієнта на першій, ніж на останній стадії. Тому онкоскринінг там обов’язковий.

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До того ж там велику увагу приділяють соціальній рекламі. Нагадування про небезпеку онкозахворювань та важливість регулярних обстежень можна побачити на білбордах, листівках, брошурах, на автобусах. Причому це не поодинокі випадки, а достатньо масована реклама.



Онкологія – не вирок, сучасна медицина успішно лікує це захворювання // фото: unsplash

Щодо України, то можна порахувати на пальцях випадки інформаційних та скринінгових програм, які робляться силами окремих центрів або інститутів.

Найбільш ефективно у наших реаліях буде залучити приватні заклади до таких програм. У тій же Польщі працює змішана система – і приватна і державна програми працюють заодно.

Онколог Станіслав Устінов “Захист від онкозахворювань – це спільна політика держави та приватних закладів, і вона не повинна відрізнятись. До прикладу, у клініці Добробут можливо запровадити скринінгові програми, тому що у нас встановлена широка амбулаторна мережа, яка активно розвивається. Ми вже зараз цим займаємось. Але глобально це має бути загальнодержавна програма, і ми повинні бути її частиною”.

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