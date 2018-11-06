Ранок на Мальдівах: 53-річна британка Елізабет Херлі показала звабливу фігуру в бікіні

Англійська актриса та модель Елізабет Херлі вражає тисячі шанувальників у соціальних мережах своєю зовнішністю. У свої 53 британка сміливо хизується ідеальною фігурою, яку часто демонструє у купальниках.

Нові фото Херлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Британська акторка показала шанувальникам фото, на якому вона позує у світло-рожевому принтованому купальнику власного бренду, продемонструвавши дивовижну фігуру. У підписі вона повідомила про свій відпочинок на Мальдівах.

Як відомо, Херлі ніколи не була прихильницею шкідливої їжі і найчастіше їсть лише свіжі та натуральні продукти.

Елізабет любить купувати на ринках у місцевих фермерів, також вона відмовляється від сиру, чипсів, цукерок, хліба, макаронних виробів та смаженої їжі і дбає про те, скільки фруктів і газованих напоїв вона споживає. Якщо Ліз готується до великої фотосесії, за ці три дні вона буде їсти коричневий рис, овочі, рибу або стейк, а також п'є лише зелений чай і воду,

– пише видання Hollywood Life.

Раніше Херлі зізналася в інтерв'ю, що не робила пластичних операції, але підтримує красу ін'єкціями ботоксу.

Згодом Херлі опублікувала короткий ролик, де вона знімає з себе білий халат і одночасно танцює.

Дивіться відео з Елізабет Херлі:

Нагадаємо, Херлі прокоментувала, як її син Деміен реагує на мамині звабливі фото в купальниках її бренду. За словами зірки, хлопець дуже підтримує її "як актрису та як сімейного годувальника".