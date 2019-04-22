Ранок після виборів: засідання парламенту розпочалося зі скандалу

Засідання парламенту 22 квітня після виборів розпочалося з невеликого скандалу з депутатом Віталієм Купрієм, який напередодні створив об’єднання за майбутнього президента Володимира Зеленського.

Скандал з Купрієм

Він підійшов до голови Верховної Ради Андрій Парубія і сказав, що потрібно терміново розпускати це засідання, адже воно немає довіри.

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"На жаль, ми бачимо, що емоції це не знизилися після президентських виборів і голова міжфранційного об’єднання в підтримку Зеленського демонструє повну зневагу", – сказав Парубій.

Відповідаючи на питання журналістів, голова парламенту сказав про те, що розпускати Раду немає жодних законодавчих підстав.

Віталій Купрій хотів зупинити засідання: відео

Згодом Купрій опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, у якому пояснив, чому він пропонував достроково припинити повноваження Ради. За його словами, він підійшов до Парубія, бо хотів попросити висловитися на хвилину-дві.

Купрій зазначив, що згідно з українською конституцією, депутати, які обиралися за старого президента, мають 5-річний термін повноважень. Тому новий президент може змінити парламент.

Зараз ситуація така: Зеленський переміг на президентських виборах, але тепер виникає питання – з ким він буде впроваджувати ті реформи та обіцянки, які дав людям. Однозначно, що без уряду та парламенту це буде зробити неможливо. Тому йому зараз треба діяти рішуче,

– сказав він.

Відеозвернення Віталія Купрія в соцмережі:

Парламент про президентські вибори-2019

Крім того, на засіданні наголосили на тому, що вибори демократичні і світ це визнав. Однак, в опозиції говорили більше про те, що отака велика підтримка Зеленського – це швидше просто недовіра до діючої влади.

Так, нардеп від фракції "Об’єднання" Олег Березюк заявив, що відбулася виборча революція – небувалим відсотком люди проголосували проти шахрайства, брехні та грабунку.

Потрібно негайно дати можливість новому президенту змінити силовиків для того, щоб побачити, чи має він політичну волю, щоб притягнути всіх винних представників діючої влади до кримінальної відповідальності,

– наголосила екс-кандидатка у президенти Юлія Тимошенко.

Депутати із опозиційних фракцій вже почали готуватися до парламентської кампанії, адже багато говорили про тарифи, соціальні пільги тощо.

Конфлікт з Вілкулом

Була ще одна перепалка між депутатами, пов’язана з законом про державну мову. Оскільки Олександр Вілкул, який до цього був кандидатом у президенти, почав говорити, що мова зараз не на часі. Проте його зупинив радикал Олег Ляшко і вони почали сваритися.

Натомість Парубій наголосив, що цей закон буде ухвалено, адже майже всі фракції його підтримали. Проголосувати за нього депутати повинні у четвер, 25 квітня. А підписати його може ще діючий президент Петро Порошенко.

Що передбачає закон про мову?• Українською мовою мають спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть.

• Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.

• До відвідувачів у закладах харчування та магазинах мають звертатися українською. Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то немає проблеми, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє.

• Якщо мовні права порушуватимуть, то можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби.

• За систематичне порушення штрафуватимуть.