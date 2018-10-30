Раптова смерть учасника "Нэнси" Сергія Бондаренка: друг музиканта розповів резонансні деталі

Несподівана смерть учасника гурту "Нэнси" Сергія Бондаренка приголомшила Україну. Артист пішов з життя в 31 рік. Друг музиканта, гітарист групи "Міраж" Олексій Горбашов, розповів свою версію загибелі Сергія Бондаренка.

Своїми здогадками він поділився російському таблоїду StarHit.

За словами Олексія Горбашова, у смерті його колеги винні українські лікарі. До госпіталізації артист не мав жодних серйозних захворювань, що могли стати причиною загибелі. За кілька днів до смерті Сергію Бондаренко зробили нескладну операцію з видалення гульки на спині. Після цього музикант помер.

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"Помирати Сергій не збирався. Так, у нього були якісь проблеми зі здоров'ям, але не настільки, щоб вмирати в 31 рік. Толік і Олена (батьки Сергія Бондаренка, – 24 канал) самі не зрозуміли, що з ним сталося. За їх словами, у нього якась гулька вилізла на спині. У лікарні її вирізали. Але, погодьтеся, від цього люди не вмирають. Судячи з усього, в організмі розвинулася якась інфекція. Після операції Сергію стало тільки гірше. Його відвезли в реанімацію. Під'єднали до апарату штучного дихання, а через два дні, 18 жовтня, він помер", – розповів Олексій Горбашов.

Наразі родичі загиблого Сергія Бондаренка не розголошують причини смерті артиста, вказуючи, що його смерть була спричинена хворобою. Довести провину лікарів буде складно, адже батьки музиканта відмовились від експертизи.

Окрім цього, Олексій Горбашов зазначив, що як і батьки, та і сам Сергій Бондаренко мали громадянство України, тому й звернулись за допомогою до столичних медиків. Змінювати документи на російські музикант не мав наміру, тому інколи стикався з проблемами під час гастролей в Росії.

Вони принципово не хотіли робити російські паспорти, говорили, що патріоти своєї країни. З 2016 перебувати в Росії стало можна тільки 90 днів за півроку. Один раз Сергійка навіть депортували з Москви. Зупинили на паспортному контролі, грюкнули по вухах, протримали всю ніч у "мавп'ятнику" і вранці відправили назад,

– згадав Олексій Горбашов.

Нагадаємо, що 18 жовтня про смерть учасника гурту "Нэнси" розповів його батько Анатолій Бондаренко. За словами гітариста групи Олексія Циплакова, причиною смерті його колеги стала хвороба, яка раптово розвинулась. Співак помер у Києві, в місцевій клініці.

7 грудня гурт "Нэнси" запланував виступ у Києві у "Палаці спорту". Музичний колектив перебував у турі на підтримку нового 15 альбому. Сергій Бондаренко приєднався до гурту в 2007 році, після чого активно гастролював з музикантами. Найвідоміша їхня пісня – "Дым сигарет с ментолом", яка стала справжнім хітом у 90-х роках.