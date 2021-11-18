Правоохоронці ввімкнули серену та помчалися на шаленій швидкості. Завдяки цьому малечу вдалось врятувати.

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Зателефонувала стурбована матір

Виклик із благаннями допомогти надійшло на гарячу лінію "102" приблизно о 6 годині вечора 17 листопада. Зателефонувала правоохоронцям стурбована матір немовляти.



Патрульні, які врятували дитину / Фото Патрульної поліції Одещини

Тоді поліцейські негайно поїхали на місце виклику. Вони забрали дитину та повезли до найближчого медзакладу. В процесі руху, вони кричали в гучномовець, щоб водії пропускали їхнє авто.

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Інша неймовірна історія

17 листопада в мережі розповіли про те, як у Харкові випадковий перехожий допоміг батьку важкохворої дитини. Той прямував за швидкою, яка везла малечу до реанімації. Проте в нього зламався автомобіль.

Тоді розгубленому батькові допоміг невідомий, який зголосився викликати таксі. При цьому анонімний благодійник сам оплатив поїздку на відстань 16 кілометрів.