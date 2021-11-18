Раптово почала задихатись 2-річна дівчинка: в Одесі патрульні врятували дитину

В Одесі патрульні відвезли в лікарню 2-річну дівчинку, яка потребувала негайної допомоги. Дитина раптово почала задихалася, тому діяти потрібно було негайно.

Правоохоронці ввімкнули серену та помчалися на шаленій швидкості. Завдяки цьому малечу вдалось врятувати.

Схожа подія раніше Супроводжували авто з вагітною: відео неймовірного вчинку патрульних Харкова

Зателефонувала стурбована матір

Виклик із благаннями допомогти надійшло на гарячу лінію "102" приблизно о 6 годині вечора 17 листопада. Зателефонувала правоохоронцям стурбована матір немовляти.



Патрульні, які врятували дитину / Фото Патрульної поліції Одещини

Тоді поліцейські негайно поїхали на місце виклику. Вони забрали дитину та повезли до найближчого медзакладу. В процесі руху, вони кричали в гучномовець, щоб водії пропускали їхнє авто.

Патрульні везуть дитину в лікарню: дивіться відео

Інша неймовірна історія

17 листопада в мережі розповіли про те, як у Харкові випадковий перехожий допоміг батьку важкохворої дитини. Той прямував за швидкою, яка везла малечу до реанімації. Проте в нього зламався автомобіль.

Тоді розгубленому батькові допоміг невідомий, який зголосився викликати таксі. При цьому анонімний благодійник сам оплатив поїздку на відстань 16 кілометрів.