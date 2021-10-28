Про це повідомили ДСНС приблизно опівночі. Туди одразу направили пожежників, які негайно почали гасити полум'я в приміщенні на 1-поверсі.

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Вогонь перекинувся на стелю

Рятувальники встановили, що там загорілася пічка, яка стояла на кухні закладу. Згодом полум'я перекинулося на іншу техніку та обшивку стелі. Однак площа загоряння була не надто велика, тому все загасили приблизно за хвилину.

Пожежа бургерної Varburger в Дніпрі / Фото ДСНС

Відвідувачів у той момент в закладі вже не було. Тому ніхто внаслідок інциденту не постраждав. До гасіння залучили 9 рятувальників.

Про те, що там горів саме заклад Varburger повідомило видання Vgorode. Ця бургерна розташована у 5-поверховій будівлі на вулиці Дмитра Яворницького.

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Інша пожежа закладу

У травні сталася пожежа в закладі, який розташований у центрі Одеси. Однак там це помітили не настільки оперативно, тому вогонь швидко поширився.

Спершу полум'я повністю охопило приміщення закладу і його терасу. Потім воно вже почало перекидатися на приміщення готелю.