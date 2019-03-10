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      Раптово і жорстко: у мережі з'явилися свідчення одного із затриманих активістів "Нацкорпусу"

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      Конфлікт у Черкасах
      Конфлікт у Черкасах / Screenshot

      Активістів "Нацкорпусу" силовики схопили на Переяславському КП дорогою до Києва. Затримували жорстко, пошкодили автомобіль, півгодини змушували лежати на землі. Та згодом 5 із 7 затриманих – відпустили.

      Про це Євген Свиридов, один із затриманих і згодом відпущених поліцією активістів, розповів у відеозверненні, яке опублікував "Національний корпус" на своїй сторінці у Facebook.

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      Він розповів, що Дмитра Кухарчука (керівник Черкаського "Нацкорпусу") запросили на ефір одного з українських телеканалів, щоб той розповів своє бачення подій у Черкасах. Дмитро звернувся до побратимів з проханням поїхати з ним – для охорони. Дорогою до Києва, "на Переяславському КП" (за словами Свиридова), їхній автомобіль раптово затримали правоохоронці. Найімовірніше – КОРД (Корпус Оперативно-Раптової Дії, поліція особливого призначення).

      Нас потримали півгодини на землі. Потім повезли до Черкас. Претензій до правоохоронців майже немає. Щоправда, затримували жорстко, зникла готівка з гаманця, зіпсували машину (вибили вікно) і деякі речі. Не давали дзвонити друзям і родичам,
      – заявив Свиридов.

      Водночас, звинувачень чи підозр не пред'являли. Протокол склали, як опитування свідків. Потім 5 осіб відпустили, залишивши за ґратами Антона Братка та Дмитра Кухарчука. "Їм, ймовірно, вручать підозру, і завтра або післязавтра (11-12 березня – 24 канал) відбудеться суд. Прошу небайдужих прийти на суд та підтримати Дмитра Кухарчука". 

      Дивіться відеозвернення Євгена Свиридова щодо затримання активістів "Нацкорпусу":

      За словами Свиридова, представники "Нацкорпусу" йшли до сцени у Черкасах, на якій виступав президент Порошенко, лише щоб поставити йому кілька запитань. Зокрема, щодо корупції в "Укроборонпромі", або чому досі не розслідувані вбивства Сергієнка та Гандзюк. Свиридов запевнив, що злочинних намірів у нього та його побратимів не було, а штовханина та бійка з поліцією виникла не з вини активістів "Нацкорпусу".

      Що таке "Національний корпус"?Це українська націоналістична політична партія. Її було створено шляхом об'єднання громадського руху "Чесні справи" та громадської організації "Патріот України" у жовтні 2016 року. Основою партії стали активісти ГО "Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

      Що відомо про конфлікт правоохоронців та "Нацкорпусу" в Черкасах?

      9 березня 2019 року представники "Нацкорпусу" вийшли на акцію у Черкасах. Націоналісти хотіли підійти ближче до сцени палацу "Дружби народів", де виступав Порошенко, та на заваді стали правоохоронці. Саме тоді стались сутички з поліцією, внаслідок яких постраждали 22 поліцейських.

      У поліції кажуть, що члени "Нацкорпусу" провокували на бійку прохожих, застосували до правоохоронців газ подразливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і спробували заблокувати кортеж президента.

      10 березня 2019 року поліція затримала 2 організаторів сутичок "Нацкорпусу" з правоохоронцями у Черкасах. Затриманим закидають організацію людей для скоєння хуліганства та завдання тілесних ушкоджень поліцейським, які охороняли громадський порядок.

      Цього ж дня у "Нацкорпусі" заявили про "викрадення" сімох своїх активістів. Їх начебто із застосуванням сили витягнули із автомобіля, та про їх подальшу долю нічого не відомо – адже поліція повідомила тільки про двох затриманих.

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      Теги: Новини політики Новини України Поліція Національний корпус Новини Черкас Протести
      Джерело: 24 Канал
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