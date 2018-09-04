Раптово померла українська журналістка

Уночі проти 4 вересня померла відома у Харкові журналістка Оксана Кім. Вона була головною редакторкою сайту "Вечірній Харків" і і обіймала посаду також головного редактора у газеті "События".

Про смерть журналістки повідомив екс-колега покійної Дмитро Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

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Також цю інформацію підтвердили у виданні "Вечірній Харків", який вона очолювала.

"Уночі проти 4 вересня раптово пішла з життя Оксана Кім, прекрасна людина, надійний друг, Журналіст, головний редактор газети "События", головний редактор сайту "Вечірній Харків"", – зазначається у дописі.



Померла харківська журналістка Оксана Кім

Крім того, колектив видання висловив слова жалю рідним і близьким Оксани Кім.

"Про місце і час прощання буде повідомлено додатково", – додають представники ресурсу.

Нагадаємо, на початку квітня у ДТП загинула журналістка та ведуча радіо "Аристократи" Юлія Рукавіцина.