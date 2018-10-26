Раптово захотілося жуйку: як симфонічний концерт у Швеції закінчився мордобоєм

Іноді цілком дикі інциденти відбуваються не в парламентах або президентських адміністраціях, а в зовсім нормальних, пристойних місцях, де психів, здавалося б, бути не повинно. Симфонічний концерт в шведському місті Мальме на цьому тижні закінчився мордобоєм.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

Читайте також: Художник створив критичні ілюстрації про проблеми сучасного світу

"Діло було так. Оркестр з німецького міста Лейпциг грав П'яту симфонію Малера. У неї складна структура, деталі ні до чого, але там є одна вельми відома частина – неймовірно красиве адажіетто. Неголосна, місячна, б сказав, струмлива смичкова музика. Її слухати треба з закритими очима, насолоджуючись кожною нотою", – розповів журналіст.



Симфонічний концерт у Швеції закінчився мордобоєм

За його словами, ось на цьому самому моменті однієї глядачці раптово захотілося пожувати жуйку. Вона почала шарудіти в своїй сумочці в пошуках упаковки. Дістала і почала її розгортати. У напівтемряві у неї не дуже виходило, тому процес затягнувся. У хороших концертних залах (а в Мальме він хороший) – прекрасна акустика. Тому звук пошуків і раскапаровиванія жуйки чітко чути весь зал.

Всі враження від адажіетто Малера було повністю зіпсовано. Інтелігентний любитель музики (в окулярах!), який сидів поруч з цією дамою, не витримав акустичної тортури. Він вирвав з її рук сумку і кинув на підлогу. Жінка скам'яніла від такого нахабства і просиділа залишок концет без руху. Але як тільки концерт закінчився, вона з розмаху посунула своєму кривднику в ніс з такою силою, що його окуляри злетіли. Інтелігент в секунду перетворився на дикуна і ударом у відповідь відправив даму в нокдаун,

– зазначив Яковина.

Він додав, що на цьому етапі до з'ясування відносин підключився літній супутник шанувальниці жувальної гумки. Він вчепився в інтелігента і почав його бити. Той відповів симетрично. Концертний зал Мальме перетворився в октагон боїв без правил. Хто кого побив, не повідомляється. На щастя, сусіди цих любителів музики швидко розняли забіяк, але неприємний осад залишився.

Читайте також: Скандал у київському метро: пасажири сприйняли малюнок на станції за вандалізм

"Мораль цієї історії досить сумна: якщо цінителі адажіетто з П'ятої симфонії Малера в шведському Мальме починають з'ясовувати стосунки за допомогою кулаків, то щось в нашому світі не так пішло. Десь стався збій в системі. І якщо це так, то від політиків наших нічого хорошого очікувати точно не доводиться. Вони-то вже зовсім божевільні. І що стосується класичної музики. Ходіть на концетри. Незважаючи на прикрий інцидент в Мальме, ця музика облагороджує, змушує душу працювати. Але, будь ласка, заради всього святого, утримайтеся від їжі, жуйок і напоїв. Хоча б під час адажіетто!", – наголосив Яковина.

Відео повного випуску програми відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 26 жовтня 2018