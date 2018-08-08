Як приготувати рататуй: детальний рецепт французької страви

Рататуй – це літня овочева страва французької кухні, яка готується з баклажанів, кабачків і помідорів. Але незрівнянний смак рататую криється в його соусі, який зовсім нескладно приготувати. Класичний рецепт французького рататую – далі в матеріалі.

Хоч рататуй і належить до французької кухні, але українці дуже полюбили цю страву. Адже всі інгредієнти ростуть на наших городах, а в літку їхня вартість просто смішна! Рецепт страви досить простий, але красивий вигляд рататую дозволяє подавати його навіть на свята.

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Рецепт рататую



Рататуй готується з помідорів, баклажанів та кабачків

Інгредієнти для рататую:

- 2 середніх баклажана

- 1-2 середніх кабачка

- 4-5 середніх помідора

- сіль та перець.



Для соусу:

- 1 невелика цибулина;

- 1/2 шт. болгарського перцю;

- 2 стиглих і солодких помідора;

- 1 ст.л. томатної пасти;

- 2 ст.л. сухого вина;

- 2 ст.л. оливкового масла для смаження;

- сіль та перець.



Для пряної приправи:

- 1/4 шт. перцю чилі;

- 1/2 шт. болгарського перцю;

- 1 ст.л. петрушки;

- 1 зубчик часнику;

- 3 ст.л. оливкової олії.

Рецепт приготування рататую:

1. Баклажани і кабачки нарізати кружальцями завтовшки 2-3 мм. Помідори нарізати так само, якщо вони завеликі, то можна різати півкільцями.

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2. Для соусу: цибулю та перець дрібно наріжте. Помідори обдайте кип'ятком та зніміть з них шкіру, також дрібно наріжте. Додайте на сковорідку олію, обсмажте цибулю, потім додайте перець та помідори, тушкуйте 5-7 хвилин. Додайте томатну пасту, сіль, перець і доведіть до кипіння. Влийте біле вино, доведіть до кипіння і вимкніть вогонь.



Секрет ідеального рататую криється в соусі та пряній приправі

3. На дно форми для запікання викладіть готовий соус. На соус вертикально викладіть скибочки овочів, чергуючи: помідор, баклажан, кабачок. Заповніть так всю форму.

4. Для приправи: чилі і болгарський перець наріжте дрібними кубиками. Зелень вимийте, обсушіть і дрібно наріжте. Часник очистіть та дрібно наріжте. Перемішайте в мисці зелень, перець, часник, додайте оливкову олію та ще раз вимішайте.

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5. Овочі в формі посоліть зверху та покрийте пряною заправкою. Накрийте форму з рататуєм пергаментним папером і запікайте 60 хвилин в нагрітій до 180-190 градусів духовці. Після приготування дайте страві постояти в духовці ще 10-15 хвилин.

Нехай смакує!