Ратажковскі опублікувала гарячі фото з пляжу
Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре продемонструвала прихильникам серією спокусливих фото у купальнику.
Нова порція звабливих фото з'явилась на Instagram-сторінці манекенниці.
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У свої 27 років Емілі Ратажковскі – одна з найуспішніших моделей. Зірка – знана любителька сексуальних фотосесій, які часто влаштовує її чоловік – актор Себастьян Бір-Макклард.
Джерело: 24 канал
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