Ратажковскі опублікувала гарячі фото з пляжу

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре продемонструвала прихильникам серією спокусливих фото у купальнику.

Нова порція звабливих фото з'явилась на Instagram-сторінці манекенниці.

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У свої 27 років Емілі Ратажковскі – одна з найуспішніших моделей. Зірка – знана любителька сексуальних фотосесій, які часто влаштовує її чоловік – актор Себастьян Бір-Макклард.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Июн 2018 в 1:01 PDT

All you want is Nikes Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Июн 2018 в 2:36 PDT