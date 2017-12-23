Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах

Любите зиму? Тоді, мабуть, любите кататися на сніжних схилах! Комусь до смаку звичайні санчата, хтось любить лижі, а для когось найкращий варіант – екстремальний сноуборд. До Дня сноуборду редакція 24 Каналу зібрала для вас ідеї, де можна покататися. Не лише Карпати, не лише для професіоналів!

Читайте також: На які гірськолижні курорти Карпат поїхати кататись недорого

Черкаси

Де: Черкаська область, курорт Водяники

Ціна: денний абонемент на лижні траси коштує від 350 грн



Ось яка краса чекає на вас у Водяниках!

Ми усі звикли – якщо кататися, то треба їхати в Карпати. Тут, звісно, гарно і варіантів багато, але не завжди є час і можливість їхати через усю країну… Не засмучуйтеся! Якщо ви живете неподалік Черкаської області, у нас є чудовий варіант для вас.

У Черкаській області біля Звенигородки є гірськолижний курорт Водяники. Це зовсім близько від Черкас, тож заночувати можна в обласному центрі. Хоча на території комплексу ви знайдете усе необхідне. Тут готелі, заклади харчування, бані.

До речі, тут діє лижна школа. Тож, якщо на сноуборд ви стаєте вперше – можна скористатися допомогою тренера. Все необхідне спорядження можна взяти напрокат. Тож навіть якщо у вас немає нічого, окрім бажання кататися – Водяники вас чекають.

Оренда порівняно дешева. Взяти спорядження на день буде коштувати від 140 гривень. Абонемент на катання – від 350. Звісно ж, катання у святкові дні буде дорожчим. Детальна інформація тут.

Київ

Де: Київ, Протасів Яр

Ціна: один підйом на гору – 15-25 грн. Нічний безлімітний абонемент – 300 гривень (із заставою за картку)



Нічне катання – це особливе задоволення!

Покататися на сноуборді можна й у столиці! Тут є бугельний підйомник, хоча на сноуборді зручніше піднятися ногами. Гора тут не стрімка, тож це не буде особливо важко.

Це місце чудово підійде для початківців. Є прокат спорядження: від 200 гривень для лижників, від 250 для сноубордистів. У прокаті можна домовитися й про навчання з інструктором.

Особливістю місця є режим роботи. Щодня сюди можна приїхати кататися з 10-ї до 22-ї. А в суботу є нічне катання! З 22:30 до 4:00. Чудова альтернатива суботнім вечіркам до ранку. Врахуйте, що в понеділок покататися можна з 14-ї.

На сайті комплексу є вся детальна інформація.

Київська область

Де: Київщина, Вишгород

Ціна: від 30 грн



Хочете навчитися? Їдьте у Вишгород!

У містечку поблизу столиці можна на славу покататися! Приємно, що добратися сюди можна як приватною машиною, так і громадським транспортом.

На гостей тут чекають щодня з 10-ї до 22-ї (в понеділок з 16-ї), тож кататися можна поїхати й після роботи.

У комплексі Вишгора можна покататися на схилі, довжиною 200 метрів. Тут є прокат спорядження і професійні інструктори. А ще, окрім сноуборду і лиж, на гостей чекає катання на надувних тюбах!

Ціни теж дуже різні, кожен зможе знайти підходящий для себе варіант. Одноразовий підйом обійдеться у 30 гривень. Абонемент на 2 години – 100-150 гривень. Абонементи: з 10:00 до 16:00 "Ранок" – 150-200 гривень, з 16:00 до 22:00 "Вечір" – 200-300 гривень, абонемент "День" – 550 гривень, абонемент "Ніч" – 250 грн.

Більше про комплекс Вишгора дізнайтеся тут.

Дніпро

Де: Дніпро, вул. Космічна, 20

Ціна: від 8 грн (минулорічна ціна)



Розваги для усієї родини у Дніпрі

У самому центрі Дніпра є парк розваг "Лавина". Тут у парковій зоні є обладнаний схил, що імітує гірський спуск. Він відкритий цілодобово! Тож прокататися можна з вітерцем навіть серед ночі.

Якщо ви не з Дніпра і захочете залишитися на ніч, на території комплексу є готель і ресторан. Також до уваги відвідувачів – ковзанка.

У "Лавині" є школа, де навчать їздити новачків і допоможуть покращити навики професіоналам. Інструктори працюють як індивідуально, так і з групами.

Оренда лиж і бордів обійдеться від 40 до 80 грн за 3 години катання. Більше на сайті комплексу.

Вінниця

Де: Вінницька область, село Парпурівці, що біля Луки Мелешківської

Ціна: підйомника нема, оренда спорядження обійдеться у 40-60 гривень в одному з Вінницьких турклубів

Мешканцям Вінниці радимо виїхати за місто. Наприклад у селі Парпурівці, що біля Луки Мелешківської є чудовий спуск, довжиною 150 м. Ідеально для початківців. Це недалеко від Вінниці і тут прекрасні краєвиди.

Мінус – тут немає підйомника, доведеться підніматися пішки. Спорядження, якщо у вас нема власного, можна орендувати в Вінниці у місцевих туристичних клубах. Вийде дуже бюджетно. Якщо ви збираєтеся стати на сноуборд вперше – беріть з собою інструктора! Інакше ризикуєте травмуватися, замість того, щоб навчитися кататися.

Чернівці

Де: на околиці селища Бояни (30 хв від Чернівців)

Ціна: 1 підйом – від 20 грн, безлімітне катання на весь сезон – 3 000



Траси для усіх поблизу Чернівців

"Сонячна долина" у Чернівецькій області – це справжня знахідка для мешканців Буковини. Тут діють 4 бугельні витяги та крісельний підйомник. Траси різної складності з’єднані між собою в декількох місцях, зокрема тунелем, що дозволяє із легкістю змінювати витяги. Всього тут 10 трас. Тут навіть є система штучного засніження.

Для немісцевих тут є чудові варіанти з проживанням: готель і котеджі. Ресторан. А також ковзанка. Діє прокат спорядження та лижна школа.

Детально про відпочинок у комплексі – дізнавайтеся тут.