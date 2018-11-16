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      Рай, що вигорів вщент: у масштабних пожежах у Каліфорнії згоріло місто Парадайз

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      Місто Парадайз, що на півночі Каліфорнії, оговтується після наймасштабнішої пожежі в історії Штату. Пожежники і далі намагаються приборкати полум'я.

      Це містечко було справжнім раєм для своїх жителів, аж поки туди не дісталися лісові пожежі.

      Читайте також: Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв стрімко зросла

      Тепер на місці раю залишилося лише згарище. Понад 80% міста згоріло вщент, зруйнувавши, всього за кілька годин, сотні будинків. Кілька днів тому влада видала ордер на евакуацію жителів Парадайз, проте не всі захотіли залишити свої домівки.

      Місто Парадайз у Каліфорнії
      Місто Парадайз у Каліфорнії

      Зараз на згарищах працюють рятувальники і волонтери. Вони шукають рештки тих, хто не зміг втекти від вогню.

      Тут відчуваєш неймовірний сум, дуже шкода цих людей. Це було для них жахливо. Я не можу собі уявити, як би я повернувся сюди, якби це був мій дім,
      – сказав волонтер Петрік Додсон.

      Лісові пожежі у Каліфорнії вважають найбільшими в історії Штату. Внаслідок них уже загинули 66 людей, а понад 600 вважаються зниклими безвісти. Пожежники намагаються взяти вогонь під свій контроль, але вдалося це зробити лише на 40% ураженої території. Причиною тому – складний рельєф місцевості, суха погода і сильні вітри. 

      Нагадаємо, що 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа, яка не вщухає і донині.

      Теги: Новини США Пожежа у Каліфорнії Жертви Пожежа
      Джерело: 24 канал
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