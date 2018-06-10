Раян Гослінг "поскаржився" на сімейне життя у прямому ефірі: кумедне відео

Про ідеальне подружжя Раяна Гослінг та Єви Мендес ходять легенди в Голлівуді. Пара не тільки стала своєрідним символом міцних стосунків, але й чудових батьків. Та Раян Гослінг вирішив розповісти, як йому живеться після народження дітей.

Популярний голлівудський актор Раян Гослінг, який зіграв головні ролі у фільмах "Щоденник пам'яті" та "Ла-Ла-Ленд", насолоджується сімейним життям. Спільно з акторкою Євою Мендес чоловік виховує двох доньок – 3-річну Есмеральду та 2-річну Амаду Лі.

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Актори не полюбляють виставляти на показ своїх дітей та особисте життя, відтак у ЗМІ вкрай рідко з'являється інформація про стосунки Раяна Гослінга та Єви Мендес. Однак під час шоу Джиммі Кіммела знаменитість все ж вирішив розповісти про "складнощі" сімейних буднів. У жартівливій формі Раян Гослінг зазначив, що радий бути учасником проекту, бо так він має змогу переглянути баскетбольний матч. За його словами, з появою доньок на телевізорі в його помешканні транслюються тільки мультики, зокрема, "Тигреня Даніель і його сусіди".

Я знав, що буду на шоу, тому був у захваті від того, що зможу подивитися баскетбольну гру. Моїм донькам всього 2 і 3 роки, тому буду чесним: зараз я не дивлюся нічого, де не говорить тигр,

– пожартував Раян Гослінг.

Телеведучий Джиммі Кіммел, який є батьком 4 дітей, порадив зірковому гостю запропонувати дітям гру – стежити за м'ячем під час перегляду матчу. Так, за словами шоумена, йому вдається з нащадками вболівати за улюблені спортивні команди.

Дивіться відео інтерв'ю з Раяном Гослінгом (англійською):