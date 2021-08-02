Про це повідомили вночі 1 серпня. У місцевому телеграм-каналі зазначають, що на місці працювало багато поліцейських. Проте зараз вони ще не надали офіційної інформації.

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Вибиті двері

Поблизу в магазині "ПивоБанк" хтось вибив двері.

Ще не відомо, чи це від скла поранились чоловіки, чи їх хтось порізав.

На відео видно, як одного з потерпілих хочуть привести до тями очевидці. Але їм не вдається та потерпілого забирають медики.

На ще одному записі видніється чоловік у нетверезому стані. Жінка знімає його на камеру.

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