Про це повідомили вночі 1 серпня. У місцевому телеграм-каналі зазначають, що на місці працювало багато поліцейських. Проте зараз вони ще не надали офіційної інформації.
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Вибиті двері
- Поблизу в магазині "ПивоБанк" хтось вибив двері.
- Ще не відомо, чи це від скла поранились чоловіки, чи їх хтось порізав.
- На відео видно, як одного з потерпілих хочуть привести до тями очевидці. Але їм не вдається та потерпілого забирають медики.
- На ще одному записі видніється чоловік у нетверезому стані. Жінка знімає його на камеру.
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