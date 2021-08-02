У Харкові сталася жорстока різанина: є постраждалі – відео 18+
2 серпня 2021 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:телеграм "ТРУХА. Харьков"
На проспекті Ювілейному в Харкові порізали двох чоловіків. Одного – без свідомості віднесли до карети швидкої. Стан іншого потерпілого наразі – не відомий.
Про це повідомили вночі 1 серпня. У місцевому телеграм-каналі зазначають, що на місці працювало багато поліцейських. Проте зараз вони ще не надали офіційної інформації.
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Вибиті двері
- Поблизу в магазині "ПивоБанк" хтось вибив двері.
- Ще не відомо, чи це від скла поранились чоловіки, чи їх хтось порізав.
- На відео видно, як одного з потерпілих хочуть привести до тями очевидці. Але їм не вдається та потерпілого забирають медики.
- На ще одному записі видніється чоловік у нетверезому стані. Жінка знімає його на камеру.
У Харкові на проспекті Ювілейному трапилась жорстока різанина: дивіться відео 18+Зверніть увагу! Нещодавно у Львові затримали чоловіка, який порізав дівчину та покинув її помирати. Відомо, що зловмисник кохав її, але потерпіла відмовила. Зараз дівчина в реанімації. Підозрюваному може загрожувати до 8 років позбавлення волі.