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Райський пляж в Таїланді закриють через голлівудського актора

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Таїландський пляж Майя Бей закриють на деякий час
Таїландський пляж Майя Бей закриють на деякий час / Фото з відкритих джерел

Таїландський пляж Майя Бей, що розташований на острові Пхі-Пхі-Ле в Таїланді, вважають одним з найкрасивіших місць в світі. Однак після виходу фільму "Пляж" 2000 року з актором Леонардо Ді Капріо туди почало приїздити надто багато туристів.

Якщо у 1998 році перед виходом стрічки Таїланд відвідувало 7,7 мільйона туристів, то вже в 2017-му їх кількість зросла до 35 мільйонів. Майже щодня райський пляж Майя Бей відвідує більше 5 тисяч туристів.

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Через це влада Таїланду вирішила закрити пляж з червня по 30 вересня. Екологи б’ють на сполох, оскільки побачити саме той пляж з фільму, де оскароносний Ді Капріо насолоджується краєвидами океану, прагне надто багато бажаючих. Наразі вже знищено майже 72% коралових рифів поблизу пляжу, а пляж просто "виснажений" від такого напливу туристів.


Таїландський пляж Майя Бей закриють на деякий час

"Таїланд – красива країна, і ми повинні захищати свої природні ресурси", – зазначив радник відділу національних парків Таїланду.

Однак туризм є важливим джерелом доходів Таїланду, тому пляж не закриватимуть назавжди – вже з 30 вересня його зможе відвідати кожен бажаючий.

Фільм "Пляж" з Леонардо Ді Капріо: трейлер дивитись онлайн

 

Теги: LifeStyle Подорожі Таїланд Леонардо Ді Капріо Кіно відпочинок
Джерело: Buro 24/7
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