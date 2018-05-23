Легкий та стильний ігровий ноутбук Razer Blade (2018): огляд, характеристики та ціна

Вчора, 22 травня, компанія Razer провела презентацію в Пекіні. На заході представили не смартфон компанії, як думали раніше, а новий ігровий ноутбук Razer Blade.

Дизайн та дисплей Razer Blade (2018)

Читайте також: ASUS офіційно представила потужний ультрабук ZenBook Pro 15

Ігровий ноутбук має великий 15,6-дюймовий дисплей (якщо порівнювати із 14-дюймовим екраном попередника). Також розробники значно зменшили рамки навколо екрану (їх ширина всього 4,9 міліметра), тому новинку можна сміливо назвати найкомпактнішим 15-дюймовим ігровим ноутбуком у світі. До слова, розміри нового Razer Blade складають всього 355 х 235 х 16,8/17,3 міліметрів, а важить новинка близько 2,04/2,15 кілограма. Варто зазначити, що різна товщина та вага залежить не від товщини корпусу в різних місцях, як то часто буває, а від модифікацій, адже новинка матиме 4 варіанти, які відрізнятимуться між собою за характеристиками.

Серед корисних функцій та роз’ємів варто відзначити три порти USB 3.1 Type A, порт HDMI 2.0b, Mini DisplayPor, а також порт Thunderbolt, який дозволяє підключити пристрій до трьох зовнішніх моніторів.



Razer Blade (2018) отримає роз'єм для підключення трьох зовнішніх моніторів

Технічні характеристики Razer Blade (2018)

Як вже було згадано, ноутбук надійде у продаж в 4 модифікаціях. Базова модель Razer Blade отримає 6-ядерний процесор Intel Core i7-8750H 8 покоління з 16 Гбайтами оперативної пам’яті та можливістю розширення її до 32 Гбайт. та графічний процесор GeForce GTX 1060. Екран в цій моделі матиме роздільну здатність Full HD із частотою оновлення кадрів 60 Гц. Також новинка отримає SSD на 256 Гбайт.

Читайте також: AMD представила оновлене сімейство гібридних чіпсетів Ryzen Pro

Наступна версія Razer Blade (2018) отримає такий самий CPU 8 покоління від Intel, дисплей із роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення кадрів 144 Гц. Також новинку обладнають графічним процесором GeForce GTX 1060 і SSD на 512 Гбайт.

Третя модель ноутбука отримає аналогічні характеристики, як в другої моделі, проте тут представлений дещо кращий графічний процесор GeForce GTX 1070.

Четверта модель стане найкращою версією Razer Blade (2018), адже отримає сенсорний дисплей 4K, графічний процесор GeForce GTX 1070 та пам'ять SSD на 512 Гбайт. Як і у попередніх моделях тут представлений процесор Intel Core i7-8750H.



Рамки навколо дисплею Razer Blade (2018) максимально зменшили

Всі чотири модифікації ноутбука мають літій-іонний акумулятор 80Wh, а також можливість розширення внутрішнього сховища до 2 ТБ.

Окрім того, Razer анонсувала два нових зовнішніх графічних процесора для своєї лінії Razer Core. Існує Razer Core X, вартість якого становить 300 доларів (близько 7 820 гривень), і Razer Core V2 – за ціною 500 доларів (близько 13 035 гривень).



Razer Blade (2018) позиціонується як найкомпактніший 15-дюймовий ігровий ноутбук на ринку

Дата релізу та ціна Razer Blade (2018)

Читайте також: Компанія HP презентувала оновлені ноутбуки лінійки Pavilion

Наразі у вільному продажі є лише третя модифікація нового ігрового ноутбука, за яку доведеться викласти 2400 доларів (близько 62 570 гривень). Інші моделі надійдуть у продаж в червні. Базова версія в магазинах коштувати 1900 доларів (близько 49 535 гривень), за поліпшену модель Razer Blade запросять 2200 доларів (близько 57 360 гривень), а топова версія ноутбука стоятиме на полицях із цінником 2900 доларів (близько 75 610 гривень).

Презентація ігрового ноутбука Razer Blade (2018) – дивіться відео