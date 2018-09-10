Razer Phone 2: чим дивуватиме цей ігровий смартфон

Нещодавно компанія Razer заявила, що працює над розробкою нового смартфону для геймерів Razer Phone 2. Відповідно до оприлюднених даних на бенчмарках Geekbench і AnTuTu, пристрій вражає своїми характеристиками.

Так, на Geekbench Razer Phone 2 отримав 2026 балів в одноядерному тестуванні і 8,234 бала в багатоядерному тесті, а в AnTuTu цей смартфон зумів набрати вражаючі 283397 очок.

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Вже відомо, що Razer Phone 2 буде мати дисплей з роздільною здатністю 1440×2560 пікселів, а також працюватиме на базі процесору Snapdragon 845.



Результати тесту та характеристики Razer Phone 2 на бенчмарку Geekbench

Крім того, його буде оснащено 8 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Апарат працюватиме під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo, але у фінальній версії може бути більш свіжий Android 9 Pie.

Реліз Razer Phone 2 має відбутися до кінця 2018 року.



Що показав Razer Phone 2 на бенчмарку AnTuTu

Додамо, що перша весія Razer Phone вийшла в 2017 році. Тоді пристрій запам'ятався 5,7-дюймовим рідкокристалічним екраном IGZO з роздільною здатністю 1440x2560 пікселів, мав частоту оновлення 120 Гц і захист Corning Gorilla Glass 3. Відтак, можна припустити, що у другому поколінні дисплей буде не гіршим.

До слова, за чутками, які з'явилися у мережі, до випуску ігрового смартфону готується також південнокорейський гігант Samsung.