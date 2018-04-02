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Razer презентував нові яскраві килимки Goliathus для геймерів

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Razer презентував новий яскравий килимок Goliathus
Razer презентував новий яскравий килимок Goliathus / hi-tech.ua

Компанія Razer анонсувала ігровий килимок з еластичною структурою для мишки Razer Goliathus Chroma.

Про це повідомляє hi-tech.ua.

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Новий ґаджет оснащений фірмовою кольоровим підсвічуванням з підтримкою 16,8 мільйона відтінків. Килимок підтримує різні ефекти та може синхронізуватися з іншими периферійними пристроями.

Килимки з підсвіткою від Razer
Килимки з підсвіткою від Razer

Компанія повідомляє, що килимок забезпечує оптимальний баланс між швидкістю, точністю керування в іграх та пафосом. Резинова основа, яка не ковзає, забезпечує надійну фіксацію на столі.

Килимки з підсвіткою від Razer
Новий килимок від Razer

Розміри нового килимка складають 255 × 355 × 3 міліметри. Також представлена більша за розміром версія 294 × 920 × 3 міліметрів. Менший килимок коштує 40 доларів (близько 1052 гривні), а більший – 60 доларів (близько 1600 гривень).

Теги: Техно Ґаджети Ігри
Джерело: 24 Канал
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