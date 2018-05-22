Розвінчування. Вся правда про IQOS: шкідливий чи ні

Якщо послухати виробників, так усе, що ми бачимо на полицях супермаркетів, не містить ані пальмової олії, ні транс-жирів, ні консервантів, ні цукру, ГМО, пестицидів, гормонів, і взагалі здоров'ю лише на користь. Але будь-яку гучну заяву про корисність варто перевірити ще раз.

Сьогодні будемо розбиратися з гучною новинкою для курців – IQOS. Офіційна інформація від виробника – на iqos.ua.

IQOS – це система електричного нагрівання тютюну від Philip Morris International. Позиціонується як менш шкідлива і більш гігієнічна альтернатива для курців. Ми будемо вивчати, так це чи ні, що підступно приховано і що кажуть на цю тему дослідження. Почнемо одразу з питань, які викликають найбільше дискусій і суперечок.

Якщо ви не відчуваєте в собі сил продертися крізь частокіл наукових термінів, скрольте одразу до висновків. Там у хрестоматійній формі викладено все найважливіше.



Зарядний пристрій; Інструмент для очищення; Кабель для заряджання; Тримач Стік

Там є нікотин. Так чи ні?

Це правда. Що ти з тютюном не роби – пали, грій, замочуй у воді – в ньому все одно є нікотин. А нікотин викликає залежність. Більш того, передозування нікотину негативно впливає на серцево-судинну систему. Особливо небезпечний нікотин для вагітних і жінок, що годують груддю, для людей із хворобами серця та підвищеним тиском. Але важливо розуміти, що більшість захворювань, які асоціюють з курінням, спричинені не нікотином, а продуктами горіння.

"До захворювань і смерті в основному призводять токсини і канцерогени в сигаретному димі, а не нікотин", – Національний інститут охорони здоров'я та удосконалення медичного обслуговування Великобританії (U.K. National Institute for Health and Care Excellence).

У процесі паління сигарети виділяється близько 6000 різних хімічних сполук (смоли, чадний газ, аміак тощо). Доведено, що мінімум 1% із цих речовин може викликати захворювання.

У IQOS продукти горіння відсутні. Пристрій нагріває тютюн лише до 300–350 ⁰С (в сигареті температура горіння сягає 800 ⁰С). Цього достатньо, щоб видобути з тютюну смак і нікотин, але при цьому не продукувати шкідливі продукти горіння. Технологія нагрівання тютюну в IQOS дозволяє знизити кількість шкідливих речовин на 90–95%.

2. Тютюн всередині стіків виглядає підозріло. А чи це взагалі тютюн?

Якщо розламати стік для IQOS, то всередині ми побачимо тютюн, такий, як на фото нижче. На сигаретний тютюн це не схоже. На цілісний тютюновий лист – теж. Ми прозондували інтернет на предмет того, звідки береться такий тютюн у пластинках, і кращий він чи гірший від того, що в сигаретах.

Для стіків IQOS беруть натуральне листя тютюну і подрібнюють, як у блендері. Отриманий порошок просочують гліцерином та пропіленгліколем. Ці речовини додають для того, щоб забезпечити випаровування. Сам по собі сухий тютюновий лист при нагріванні випаровувати будь-що буде слабо. Для експерименту можна спробувати підігріти на сковороді сухе листя – до появи запаху гріти доведеться довго. Зате якщо листя намочити водою, аромат почне відчуватися дуже скоро.

Тютюново-гліцеринову кашку розгортають, підсушують і нарізають пластинками. Ось ці пластинки ми й бачимо всередині стіків.

3. Навіщо додають гліцерин та пропіленгліколь? Це ж хімія!

Гаразд, тютюн, може, й не підозрілий. Зате речовини, якими його просочують, викликають занепокоєння. Виходить, що при використанні IQOS ми вдихаємо гліцериновий аерозоль з нікотином та тютюновим ароматом. Гліцерин також виступає основним інгредієнтом в рідинах для вейпів та електронних сигарет. А чи безпечно це вдихати? Точну відповідь на це питання ніде не вказано. Тому проведемо власне розслідування.

Гліцерин широко використовується в косметичній, фармацевтичній та харчовій промисловості. Він входить до складу багатьох кремів та зволожуючих косметичних засобів. У медицині гліцерин використовується для пом'якшення слизових оболонок. Наприклад, у складі сиропів від кашлю або рідин для інгаляції.

Точного висновку про те, шкідливо чи корисно вдихати гліцерин, що випаровується з тютюну чи вейпінгової рідини, нам знайти не вдалося. Але якщо навіть лікарі радять вдихати гліцеринові випаровування з інгалятора з лікувальною метою, то це, як мінімум, не шкодить.

Пропіленгліколь – базовий інгредієнт у тютюнової індустрії. Він використовується як зволожувач тютюну у звичайних сигаретах, сигарах, люльковому тютюні. Завдяки додаванню пропіленгліколю тютюн довше не пересихає і зберігає аромат.

Досліджень про шкоду / нешкідливість пропіленгліколю ми не знайшли. Тому питання залишається відкритим.

4. Крупинки тютюну залишаються всередині. Чи можуть вони загорітися?

Загорітися вони не можуть. Температури для горіння категорично недостатньо. Офіційних заяв виробника з приводу застрягання тютюнових крихт ми не знайшли. Але дослідження Каліфорнійського університету показало, що незначні часточки тютюну залишаються всередині тримача IQOS після вилучення стіка. Особливо якщо діставати стік неправильно.

При багаторазовому нагріванні тютюнових частинок може початися процес піролізу. Тобто під тривалим впливом температури тверда речовина почне розщеплюватися на газоподібні складові. Але при цьому доказів шкідливості цих речовин Каліфорнійський університет не виявив. Максимум – користувачі відзначають, що погано вичищений IQOS трохи гірчить.

Отже, єдине, що можна порекомендувати, – це якісно очищати свій IQOS. А якщо за тривалий час використання він сильно забруднився, віднести його до фірмового магазину. Там професійну чистку пристрою роблять безкоштовно.

5. FDA дає суперечливу оцінку нешкідливості IQOS

І так і ні. FDA – це головний орган у США (і один із найвпливовіших у світі), що займається контролем якості харчових продуктів та лікарських препаратів. Саме управління FDA ще жодним чином не коментувало IQOS і його статус для американського ринку. Їхня точка зору очікується до кінця року. Поки що питанням IQOS цікавився тільки науково-експертний комітет, який консультує FDA.

Комітет визначив, що система нагрівання тютюну IQOS виділяє значно менше шкідливих речовин порівняно зі звичайними сигаретами. Але представники комітету також заявили, що не мають достатньої кількості даних для далекосяжних висновків про те, що перехід із сигарет на альтернативні системи споживання нікотину в довгостроковому періоді знижує захворюваність і смертність, пов'язані з курінням.

Коротке резюме нашого дослідження для тих, хто хоче прочитати одразу найголовніше:

Із цим в IQOS усе гаразд:

1. Стіки для IQOS наповнені натуральним тютюном, але через іншу технологію обробки виглядає він не так, як у звичайних сигаретах. При обробці його подрібнюють і просочують гліцерином та пропіленгліколем, щоб забезпечити випаровування нікотину при нагріванні.

2. IQOS не продукує продукти горіння. "Найстрашніший" інгредієнт у сигаретному димі – НЕ нікотин. Найбільшої шкоди здоров'ю завдають продукти горіння (канцерогенні смоли, аміак, чадний газ). Оскільки IQOS нагріває тютюн, а не підпалює його, шкідливі продукти горіння не виділяються. А сумарна кількість шкідливих речовин знижується на 90–95%. Консультаційний комітет FDA (американський орган з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських препаратів) підтвердив, що IQOS виділяє значно менше шкідливих речовин, ніж сигарети.

3. Вдихати гліцерин, яким просочують тютюн, схоже, не шкідливо. Він використовується в інгаляторах при захворюваннях дихальних шляхів, у сиропах від кашлю, у кремах.

А ось це в IQOS все одно шкідливе:

1. Нікотин. Будь-який тютюн містить нікотин. Тому при використанні IQOS ви споживаєте нікотин приблизно в тій самій кількості, що і з сигарет. А нікотин викликає залежність.

А тут – незрозуміло:

1. Жодних досліджень про шкоду / користь пропіленгліколю ми не виявили. Відомо тільки, що пропіленгліколем зволожують будь-який тютюн – у сигаретах, сигарах, люльковий, щоб він не пересихав і зберігав аромат.

2. Після вилучення стіка всередині тримача залишаються крихти тютюну. Якщо їх не вичистити, при повторному нагріванні вони можуть давати гіркуватий присмак. Чи шкідливо це – незрозуміло.

3. Невідомо, чи зменшує IQOS кількість захворювань, пов'язаних із курінням у довгостроковому періоді. Консультаційний комітет FDA заявив, що в них недостатньо даних для таких далекосяжних висновків.

Перевірити самим можна на офіційному сайті: iqos.ua.