Разом із смартфоном Galaxy Note 9 Samsung представить ще один цікавий продукт

Компанія Samsung готується випустити власну смарт-колонку Bixby з вбудованим голосовим асистентом. Ймовірно, новий пристрій буде представлено 9 серпня, разом із смартфоном Galaxy Note 9.

Про це повідомляє keddr.com.

Пристрій матиме округлу форму з підставкою у формі ніжки і підсвічуванням у верхній частині.

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За чутками, Samsung буде позиціонувати цю колонку преміум рівня, яка додатково оснащена "розумними" функціями. Вона буде сприймати голосові команди користувача.

Samsung представить смарт-колонку Bixby

Смарт-колонка Samsung буде коштувати 300 доларів (7 800 гривень). Так, Apple HomePod коштує 350 доларів (9100 гривень), а Amazon Echo – 100 доларів (2 600 гривень).

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