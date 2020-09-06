Місцеві вибори проводити треба всюди, де є можливість їх провести – серед іншого й у Донецькій та Луганській областях. Але за українськими законами. Щоб це були "вибори, а не призначення когось".

Про це говорив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", пише 24 канал.

Зверніть увагу Місцеві вибори 2020: в Україні офіційно стартував виборчий процес

За його словами, вибори на окупованому Донбасі треба проводити, "якщо є хоч найменша можливість їх провести". Але якщо такої можливості нема – про це теж треба відкрито говорити.

Разумков назвав наріжні умови, за яких можна проводити вибори:

Вибори слід проводити за українським законодавством.

Вибори повинні бути з доступом усіх політичних сил до цього процесу.

Вибори повинні відбутися під наглядом міжнародних спостерігачів та з доступом журналістів,

Наразі забезпечити виконання цих умов можна не на всій території України.

Це мають бути "вибори, а не призначення когось", – наголосив Дмитро Разумков.

Парламент, за словами очільника ВРУ, "робив, робить і буде робити все від нього залежне, щоб в Україні наступив мир, щоб ми повернули свої тимчасово окуповані території".

Місцеві вибори в Україні призначили на 25 жовтня. Але вони не відбудуться на території анексованого Криму, на окупованому Донбасі, а також і на території Донецької та Луганської областей загалом.