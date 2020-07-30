Разумков спрогнозував явку на місцевих виборах 2020: які цифри назвав спікер
На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова участь у голосуванні візьмуть 55 – 65% виборців України. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.
Явка буде на рівні 55 – 65%, – Разумков
Проте факт, що вибори в ОТГ відбудуться за новою системою, може зацікавити більше українців. Про це Разумков повідомив на брифінгу у Харкові, інформує Інтерфакс-Україна.
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Як демонструє практика, явка на місцеві вибори набагато менша, ніж на парламентські чи президентські, але вона буде на рівні плюс-мінус 55 – 65%,
– зазначив спікер.
Що відомо про місцеві вибори 2020 в Україні
- 15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.
- На місцевих виборах традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.
- Голосування відбудеться за новим виборчим законодавством, 22 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.