На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова участь у голосуванні візьмуть 55 – 65% виборців України. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Явка буде на рівні 55 – 65%, – Разумков

Проте факт, що вибори в ОТГ відбудуться за новою системою, може зацікавити більше українців. Про це Разумков повідомив на брифінгу у Харкові, інформує Інтерфакс-Україна.

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Як демонструє практика, явка на місцеві вибори набагато менша, ніж на парламентські чи президентські, але вона буде на рівні плюс-мінус 55 – 65%,

– зазначив спікер.

Що відомо про місцеві вибори 2020 в Україні