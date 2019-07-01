Разумков обіцяє прибрати Соколова зі списку "Слуги народу", якщо у нього дійсно є паспорт РФ

Партія "Слуга народу" перевіряє інформацію про російське громадянство Михайла Соколова, який балотується до Верховної Ради під 99 номером списку партії.

Про це в інтерв'ю Цензор.net повідомив глава "Слуги народу" Дмитро Разумков.

"Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення про постпраймеріз", – сказав Разумков.

Нагадаємо, Соколов не єдиний кандидат від "Слуга народу", до якого у ЗМІ та громадськості виникли питання. Наприклад, під 78-й номером у списку йде Ольга Кавун – разом з батьком вона володіє ресторанним бізнесом на території анексованого Криму. Окрім того, Кавун є кумою сина прокурора-втікача Віктора Пшонки Артема.

"У нас такий список, що з будь-якого питання ми зможемо знайти компетентну думку. Крім того, ми завжди готові комунікувати з людьми ззовні і отримувати консультації", – запевнив Разумков.

Раніше через суспільний резонанс зі списку "Слуги народу" вибув Дмитро Співак, якого називають наближеним до Віктора Медведчука.

Нагадаємо, про паспорт Михайла Соколова в своєму відео-блозі розповів відомий одеський активіст Сергій Стерненко. У 2001 році кандидат в нардепи отримав внутрішній російський паспорт, а в 2016 році – через 2 роки після анексії Криму і початку збройної агресії Росії проти України на Донбасі - закордонний паспорт РФ. Ці дані підтверджує Федеральна податкова служба РФ.



Документи про російське громадянство Соколова



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