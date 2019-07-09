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      Поки в нас є окуповані території – під час ефірів я говоритиму російською мовою, – Разумков

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      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Getty Images

      Очільник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що поки триває окупація Донбасу і анексія Криму, він публічно розмовлятиме російською, щоб у РФ бува не виникло бажання "захищати його від утисків".

      В ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у відповідь на питання Ірини Геращенко, чи є для "Слуги народу" цінністю українська мова, Разумков, який на ефірах говорить російською відповів українською.

      Читайте також: Разумков пояснив, як спроби повернення людей Януковича нашкодять Зеленському

      Я не впевнений, що українська мова сьогодні є головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звісно, захищати і розвивати державну мову потрібно,
      – зазначив Разумков.

      Водночас він зауважив, що захищати мову потрібно не тими механізмами та пропозиціями, які використовували представники попередньої команди. Разумков вважає, що популяризувати мову потрібно шляхом створення умов, які забезпечать більш широке її використання. Глава партії "Слуга народу" наголосив, що таких умов створено не було, натомість було використано метод батога.

      Якщо ми говоримо про мою українську мову, то моя позиція була озвучена дуже багато разів: я казав, що поки в нас є окуповані території на сході держави і анексований Крим, я під час ефірів використовую російську мову, щоб ніхто не забажав приходити і мене тут "захищати". У мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською,
      – зазначив політик.

      Раніше Разумков зазначав, що використовує російську мову в публічних виступах, бо вважає це одним із аргументів свободи слова в Україні і одним із аргументів для Росії: "Не потрібно мене приходити і захищати як людину, яка розмовляє російською в моїй країні".

      Хто такий Дмитро Разумков? Біографію лідера партії "Слуга народу" читайте у матеріалі 24 каналу. Детальніше про партію, її програму та список кандидатів до Верховної Ради – читайте тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Українська мова Слуга народу
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