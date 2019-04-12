Разумков прокоментував ролик, на якому Зеленського нібито збиває фура

Під час цієї виборчої кампанії на Володимира Зеленського вилився великий об’єм "чорного" піару. Зокрема, у Telrgram-каналі Петра Порошенка з'явився ролик, на якому коміка збиває фура.

Про це в програмі "Право на правду" сказав головний політтехнолог канадидата у перзиденти Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

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За його словами, Україна нормально жити не буде, поки політики будуть продовжувати дискредитувати один одного.

Під час цієї виборчої компанії, той об’єм "чорної" піар-компанії, з якою зіткнувся Володимир Зеленський, як основний кандидат, напевно, не відчув на собі ніхто,

– зазначив Разумков.

"Ніхто не може сказати, що штаб Зеленського чи його команда дозволяла собі хоча б мінімально використовувати чорні технології по відношенню до Порошенка, Гриценка, Тимошенко чи когось іншого", – додав політтехнолог.

Те, що почало відбуватися у другому турі – це "треш", з яким Україна ще не зіштовхувалася ніколи. Коли в роликах, опонента збиває "Камаз", то це за межею здорового глузду, моральних обмежень та бар’єрів, які можуть переступати люди,

– наголосив політтехнолог Зеленського.

Дивіться відео, у якому вантажівка нібито збиває Зеленського:

Проте виборчий штаб Петра Порошенко спростував інформацію, поширену командою Володимира Зеленського, про їх причетність до виготовлення та розповсюдження "чорного" ролика з кокаїном і вантажівкою.

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Журналісти 24 Каналу також поспілкувалися з представницею команди чинного президента, яка сказала, що "це не справа рук Порошенка, але підтвердила, що виклав ролик адміністратор його Telrgram-каналу".

Дивіться відео коментаря команди Порошенка:

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом розповсюдження цього ролика. А кандидат у президнти Володимир Зеленський отримав посилену охорону від держави.