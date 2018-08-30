"РБ Лейпциг" – "Зоря": склади команд на гру Ліги Європи

Німецький "РБ Лейпциг" та українська "Зоря" визначилися зі складами гравців, які вийдуть на гру матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Саме в цьому матчі визначиться учасник групової стадії ЛЄ.

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Варто зазначити, що у "Зорі" замість вилученого у першому матчі Лєднєва під нападником зіграє Гордієнко, а травмованого Хомченовського замінить Кабаєв.

РБ Лейпциг: Мвого, Лаймер, Конате, Орбан, Клостерманн, Забітцер, Кампль, Ільзанкер, Кунья, Поульсен, Вернер

Зоря: Луїс Феліпе, Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Харатін, Сілас, Кабаєв, Гордієнко, Караваєв, Рафаель Сілва

Нагадаємо, матч "РБ Лейпциг – Зоря" відбудеться у четвер, 30 серпня. Початок о 19:30. У першому матчі у Запоріжжі луганці з 16-ії хвилини грали у меншості та зуміли не пропустити, зігравши у нічию.

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