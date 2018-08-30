РБ Лейпциг – Зоря: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Матч Ліги Європи між "РБ Лейпциг" та "Зорею", у якому вирішиться доля путівки у груповий раунд ЛЄ, буде доступний для перегляду по телебаченні, а також онлайн.

Матч "Зорі" як в чемпіонаті України, так і в Лізі Європи, транслює телеканал "2+2" (інколи УНІАН). Саме на першому з них і покажуть матч з Німеччини. Початок трансляції о 19:25, гра розпочнеться о 19:30.

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Окрім трансляції матчу по телебаченні, він буде доступний і онлайн на сайті каналу за посиланням. Вона безкоштовна і доступна для всіх.

Текстову онлайн-трансляцію матчу проводитиме і сайт Футбол24. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Нагадаємо, матч "РБ Лейпциг – Зоря" відбудеться у четвер, 30 серпня. Початок о 19:30. У першому матчі у Запоріжжі луганці з 16-ії хвилини грали у меншості та зуміли не пропустити, зігравши у нічию.

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