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"Зоря" програла "РБ Лейпциг" та вилетіла з Ліги Європи

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РБ Лейпциг – Зоря результат матчу Ліги Європи 30 серпня
РБ Лейпциг – Зоря результат матчу Ліги Європи 30 серпня / ФК "Зоря"

У матчі між "РБ Лейпциг" та "Зорею" вирішувалося питання участі у груповій стадії Ліги Європи. "Зоря" по ходу поєдинку перемагала суперників, та втримати потрібний рахунок не зуміла, пропустивши з пенальті на останній хвилині зустрічі.

РБ Лейпциг – Зоря 3:2
Голи: Кунья, 7, Огюстен, 69,  Форсберг, 90 (пен) – Рафаель, 35, Гордієнко, 48 

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Зважаючи на те, що у першому матчі у Запоріжжі команди зіграли у нічию, перед "Зорею" стояло завдання не програти. Навіть результативна нічия виводила луганський клуб до групової стадії Ліги Європи. Якщо "Зоря" забивала гол, то "РБ Лейпциг" треба було лише перемагати.

Перший гол у матчі глядачі побачили вже на 7-ій хвилині, коли Кунья пробив по воротах Феліпе. Голкіперу "Зорі" завадив незначний рикошет від ноги Вернера, і м'яч влетів у ворота. Забитий гол означав, що додаткового часу у цьому матчі не буде.

Та ще до перерви "Зорі" вдалося зрівняти рахунок. Команда перехопила м'яч поблизу свого штрафного майданчика та вийшла у швидку контратаку, де Караваєв навішував у штрафний майданчик. А там головою по воротах пробивав Рафаель. М'яч залетів точно у кут воріт, і Мвого не зумів дістати його у стрибку.

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На початку другого тайму "Зоря" навіть вийшла вперед. Караваєв зумів уникнути офсайду і пробивав по воротах німецької команди. За лінію воріт його відправив Гордієнко у підкаті.

Та втримати навіть переможний, та навіть нічийний рахунок "Зоря" не зуміла. Спочатку на 69-ій хвилині Огюстен в дотик пробив після закидання Вернера, а на останній хвилині основного часу у ворота луганського клубу було призначено пенальті за гру рукою у власному штрафному Вернидуба. Форсберг з позначки пробив точно.

"РБ Лейпциг" проходить у групу Ліги Європи. "Зоря" покидає єврокубки.

Теги: Футбол Новини спорту Ліга Європи ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
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