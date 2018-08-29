Чи має шанси "Зоря" проти "РБ Лейпциг" в Лізі Європи: прогноз букмекерів

Луганська "Зоря" опинилася за крок до потрапляння в групову стадію Ліги Європи. Останній суперник на цьому шляху – німецький "РБ Лейпциг". Команди вже зіграли перший матч, який в Запоріжжі закінчився у нічию 0:0. Букмекери ж оцінили шанси команд на перемогу у матчі в Німеччині.

"Зоря" була серед аутсайдерів протистояння з "РБ Лейпциг" ще до першого матчу. Тоді луганці з 16-ії хвилини грали у меншості та зуміли не пропустити, зігравши у нічию. Та гра у Запоріжжі не переконала букмекерів у змозі луганців пройти в групу Ліги Європи.

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Так, William Hill на перемогу "Зорі" виставив коефіцієнт 17,00. На те, що переможуть господарі матчу – 1,17. Нічия у матчі в основний час – 7,00. Щодо проходу у групу ЛЄ – 1,12 на "РБ Лейпциг" та 5,50 на "Зорю".

Дещо більше шансів у матчі українській команді дає PariMatch. Там на перемогу "Зорі" приймають з коефіцієнтом 15,00, а на "РБ Лейпциг" – 1,19. Нічия у матчі – 6,80. Однак на загальний прохід шанси луганчан значно менші – 6,00. Шанси "РБ Лейпциг" вийти в групу – 1,13.

"Фаворит спорт" на перемогу "Зорі" дає коефіцієнт 13,50. Перемога "РБ Лейпциг" – 1,19. Нічия – 6,75. Щодо проходу, що шанси "РБ Лейпциг" – 1,11, "Зорі" – 6,25.

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Найменші шанси на перемогу, відтак найбільший коефіцієнт на перемогу "Зорі" виставили у Marathon bet – 20,50. При цьому коефіцієнт на перемогу "РБ Лейпциг" майже без змін – 1,185. Нічия у матчі – 7,20. Щодо проходу у групу Ліги Європи, то шанси "Зорі" 6,30, а німецької команди – 1,126.

Нагадаємо, матч "РБ Лейпциг" – "Зоря" відбудеться у четвер, 30 серпня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

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