РБ Лейпциг – Зоря: відео голів та моментів матчу Ліги Європи

У матчі між "РБ Лейпциг" та "Зорею" голи команди почали забивати одразу з початку гри. При цьому відзначилися як гравці німецького клубу, так і українського.

Першими вперед вийти вдалося саме "РБ Лейпциг". Кунья наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, і рикошет від Вернера призвів до того, що м'яч влетів у ворота.

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Відео голу "РБ Лейпциг" у ворота "Зорі"

Та відігралась "Зоря" ще у першому таймі, і теж на допомогу прийшов рикошет. Команда вийшла у швидку контратаку, і Караваєв навішував у штрафний майданчик. М'яч зачепив одного з гравців "РБ Лейпциг", і той потрапив точно до Рафаеля. Бразильський форвард головою відправив м'яч точно у кут воріт суперника.

Відео голу Рафаеля у ворота "РБ Лейпциг"

Вже у другому таймі "Зоря" вийшла вперед. Знову контратака, і знову результативний пас на рахунку Караваєва. Тільки цього разу він пробивав по воротах. М'яч закручувався у сторону від воріт, але Гордієнко у падінні відправив його у ворота. При цьому український півзахисник у цій атаці зумів уникнути офсайду.

Відео голу Гордієнка у ворота "РБ Лейпциг"

Та все ж "РБ Лейпциг" зрівняв рахунок у матчі. Огюстен уник офсайду і з близької відстанні пробив повз голкіпера.

Відео голу Огюстена у ворота "Зорі"

А коли вже матч наближався до закінчення, у ворота "Зорі" було призначено пенальті – Вернидуб зіграв рукою у власному штрафному, і Форсберг точно пробив з 11-метрової позначки.

Відео голу з пенальті у ворота "Зорі"

"РБ Лейпциг" перемагає і виходить до групової стадії Ліги Європи.

Відеоогляд матчу "РБ Лейпциг" – "Зоря"