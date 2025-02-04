Ампутація – не вирок: фізичні терапевти розповіли, як вчать жити військових далі

За 10 років війни в Україні фізичні терапевти поставили на ноги не лише сотні людей з важкими травмами, а й допомогли пораненим військовим почати жити нормальним життям та усвідомити, що ампутація – не вирок. Нещодавно фізичні терапевти провели тренінг для об'єднання методів реабілітації військових.

Робота з пораненими потребує особливого підходу, але спеціалісти роблять усе можливе, щоб швидко та якісно відновити пацієнта. Самі ж методи реабілітації з кожним роком розвиваються, тому терапевти повинні завжди бути готовими до нових викликів, передає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Як фізичні терапевти вчать жити після ампутації

Разом із своїми пацієнтами фізичні терапевти демонструють сучасні техніки та вправи. У ролі асистентів є реальні військові із ампутаціями.

Фізичні терапевти наголосили, що робота з пораненими військовими вимагає особливих підходів.

Коли до мене приходять перший раз, я детально пояснюю кожен свій наступний крок, щоб знизити стрес-фактор і дати можливість довіряти. Це грає ключову роль, наскільки далі піде потім реабілітація і відновлення,

– зауважила Олена Шалько.

Нещодавно прикордонні лікарі вперше провели міжвідомчий тренінг. Мета зустрічі – єдність у методах реабілітації наших військових. Один з фізичних терапевтів зазначив, що ідея виникла після повернення колег з одного з напрямків на Донеччині.

Ми запросили фізичних терапевтів, лікарів ФРМ з госпіталів ЗСУ, СБУ, МВС для того, щоб була одна ідея, одна хвиля, одні знання, одні навички, щоб ми робили свою роботу ефективно для скорішої перемоги,

– підкреслила Олександра Предаченко.

Серед тих, хто сьогодні вже опановує "нову" ногу – прикордонник Іван Войнов, який до служби працював у IT-сфері. Він став зв’язківцем бригади "Гарт".

Внаслідок масованого обстрілу КАБами на Харківському напрямку Войнов отримав тяжке поранення – черепно-мозкову травму, пробитий череп, множинні переломи щелепи з травматичними вивихами та перебиту ліву ногу. Через це прикордоннику довелось ампутувати ногу, хоч і наполягав на протилежному, адже боявся втратити коліно.

Пояснив, що у мене мотоцикл, сноуборд. Я тільки на новий борд став. Тому сказав, щоб коліно не чіпали. Мені відповіли, що тоді будуть проблеми. Я сказав, що які можуть бути більші проблеми, ніж ті, де я зараз і чому,

– сказав він.

Войлов пройшов тривалу та складну реабілітацію. На щастя, згодом військовому пощастило долікуватися у Сполучених Штатах, де його і протезували.

Начальник відділення фізичної терапії зазначив, що його головним завданням від 2014 року було максимально швидко відновити пацієнта і поставити його назад в стрій, щоб він повернувся до виконання своїх службових обов’язків.

Я пояснюю всім, що яка б не була травма, що б не було – основне, коли ти йдеш вулицею, щоб ніхто в житті не міг сказати, що в тебе це було. Ось це головне завдання,

– наголосив Олександр Свириденко.

Він додав, що сьогодення дає виклик за викликом, усе з роками змінюється, а можливості реабілітації розвиваються.