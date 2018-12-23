Реабілітацію бійців АТО мистецтвом може спробувати кожен охочий: деталі

У неділю, 23 грудня, у Києві заплановано благодійний майстер-клас актора театру та кіно Олега Шульги під назвою "Бути тут і зараз". Захід має відбутися у "Творчій криївці", яка розташовується у Центрі Леся Курбаса за адресою вулиця Володимирська, 23.

"Бути тут і зараз" – це програма реабілітації учасників війни на Донбасі мистецтвом, але у неділю її випробувати на собі зможе кожен охочий.

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Майстер-Клас "Бути тут і зараз": Інструменти актора у пізнанні себе та світу. Якими є головні навички актора? Що означає – бути "тут і зараз"? Що таке гра? Чи можна вчитися, граючи? А граючись? Як допомогти собі по-новому сприйняти те, що нас оточує? Як взнати нове про себе? Як з'являються цілі? Як ми їх досягаємо? Де в нас "ховаються" сили, які можуть стати ресурсом у житті?

– так організатори розповідають, у чому полягатиме захід.

Майстер-клас триватиме 3 години. Вхід є платним – на вході квиток коштуватиме 350 гривень.

Додамо, що всі зібрані кошти підуть на організацію 44 заїзду творчої реабілітації для учасників війни на Донбасі в проекті БО МБФ "Творча Криївка".