Реабілітацію бійців АТО мистецтвом може спробувати кожен охочий: деталі
У неділю, 23 грудня, у Києві заплановано благодійний майстер-клас актора театру та кіно Олега Шульги під назвою "Бути тут і зараз". Захід має відбутися у "Творчій криївці", яка розташовується у Центрі Леся Курбаса за адресою вулиця Володимирська, 23.
"Бути тут і зараз" – це програма реабілітації учасників війни на Донбасі мистецтвом, але у неділю її випробувати на собі зможе кожен охочий.
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Майстер-Клас "Бути тут і зараз": Інструменти актора у пізнанні себе та світу. Якими є головні навички актора? Що означає – бути "тут і зараз"? Що таке гра? Чи можна вчитися, граючи? А граючись? Як допомогти собі по-новому сприйняти те, що нас оточує? Як взнати нове про себе? Як з'являються цілі? Як ми їх досягаємо? Де в нас "ховаються" сили, які можуть стати ресурсом у житті?
– так організатори розповідають, у чому полягатиме захід.
Майстер-клас триватиме 3 години. Вхід є платним – на вході квиток коштуватиме 350 гривень.
Додамо, що всі зібрані кошти підуть на організацію 44 заїзду творчої реабілітації для учасників війни на Донбасі в проекті БО МБФ "Творча Криївка".
Хто такий Олег Шульга? Це актор театру та кіно. Народився він 10 квітня 1979 року у тодішньому Дніпропетровську (нинішня назва – Дніпро). З 2003 року грає у виставах драматичного молодіжного театру "Віримо". Брав участь у бойових діях на Донбасі як доброволець (2014 -2015 роки).
Фільмографія: роль Віктора Гурова у стрічці "Червоний" (2017 рік, режисер Заза Буадзе), Антон Саєнко – "Позивний "Бандерас" (2018, режисер Заза Буадзе).