13:11
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Реабілітацію бійців АТО мистецтвом може спробувати кожен охочий: деталі

      24 Читать новость на русском
      Актор Олег Шульга запрошує всіх охочих на мастер-клас "Бути тут і зараз"
      Актор Олег Шульга запрошує всіх охочих на мастер-клас "Бути тут і зараз" / Соцмережі

      У неділю, 23 грудня, у Києві заплановано благодійний майстер-клас актора театру та кіно Олега Шульги під назвою "Бути тут і зараз". Захід має відбутися у "Творчій криївці", яка розташовується у Центрі Леся Курбаса за адресою вулиця Володимирська, 23.

      "Бути тут і зараз" – це програма реабілітації учасників війни на Донбасі мистецтвом, але у неділю її випробувати на собі зможе кожен охочий.

      Читайте також: 24 канал долучився до акції "Назустріч Мрії" на підтримку Даринки Лисенко

      Майстер-Клас "Бути тут і зараз": Інструменти актора у пізнанні себе та світу. Якими є головні навички актора? Що означає – бути "тут і зараз"? Що таке гра? Чи можна вчитися, граючи? А граючись? Як допомогти собі по-новому сприйняти те, що нас оточує? Як взнати нове про себе? Як з'являються цілі? Як ми їх досягаємо? Де в нас "ховаються" сили, які можуть стати ресурсом у житті? 
      – так організатори розповідають, у чому полягатиме захід.

      Майстер-клас триватиме 3 години. Вхід є платним – на вході квиток коштуватиме 350 гривень.

      Додамо, що всі зібрані кошти підуть на організацію 44 заїзду творчої реабілітації для учасників війни на Донбасі в проекті БО МБФ "Творча Криївка".

      Хто такий Олег Шульга? Це актор театру та кіно. Народився він 10 квітня 1979 року у тодішньому Дніпропетровську (нинішня назва – Дніпро). З 2003 року грає у виставах драматичного молодіжного театру "Віримо". Брав участь у бойових діях на Донбасі як доброволець (2014 -2015 роки).

      Фільмографія: роль Віктора Гурова у стрічці "Червоний" (2017 рік, режисер Заза Буадзе), Антон Саєнко – "Позивний "Бандерас" (2018, режисер Заза Буадзе).

      Теги: Новини України Новини культури Психологія Новини Києва Війна на Донбасі АТО
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Росія не заборонятиме в'їзд українцям у відповідь, – МЗС РФ
       30 листопада , 12:21
      Українець відтворив унікальне авто, яке стало героєм престижного кіноконкурсу
       30 липня , 08:32
      Сніг або лід: що краще для водія
       1 грудня , 10:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук