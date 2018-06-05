Реакція друзів на самогубство відомого українського режисера Леоніда Кантера

У цю новину дуже не хочеться вірити – знаний і вітаїстичний український режисер Леонід Кантер покінчив життя самогубством. 4 червня на власному арт-хуторі "Обирок" митець і вчинив те, з чим не можуть змиритись мільйони українців – вистрелив з пістолета собі в голову.

Леонід – режисер документальних фільмів про війну "Війна за свій рахунок", "Добровольці божої чоти" та "МІФ". Він нещодавно повернувся з вдалого світового показу "МІФу", настільки вдалого, що в кінці червня деякі кінотеатри в деяких містах повторно його покажуть. Кантер тільки запланував арт-фестиваль "Кіносарай" та початок роботи над новим фільмом "Людина з табуретом" і.. страшна звістка просто люто шокувала його друзів.

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Опівдні доброволець та бард Олекса Бик одним з перших опублікував звістку про смерть режисера.

Льоня Кантер застрелився. Я не знаю, що сказати про це.

Ні, це не жарт,

– написав він.

Згодом Олексій написав розгорнутіше, де згадав про масштабний арт-проект митця "З табуреткою до океану", де той у мандрівках розставляв табурети по всіх континентах для подорожуючих.

Він також написав про те, що під час Революції Гідності режисер отримав кулю в голову та лишився живий, а далі почав знімати фільм у ДАПі.

"Він не міг сидіти на одному місці - ноги самі вели в позасвіти. Коли він відніс четверту свою табуретку на берег останнього з океанів, я в нього спитав: а куди тепер підеш автостопом, коли океани скінчилися? Він засміявся і сказав: аби ноги несли, а там придумаю.

І пішов. Він спускався по Нілу на папірусних човнах. Втікав з міста у глушину Присеймів’я, де будував хати і відкривав кінотеатри. Проводив фестивалі і народну гру “сталкер”. Викрав грейдер з Майдану і притягнув його на Банкову таранити беркутню. Отримав кулю в голову пекельної ночі 18 лютого. Поїхав добровольцем на війну. З камерою в руках біг на штурм нового терміналу ДАП.

Йому завжди було куди йти – аби лише ноги несли.

І пішов.

До зустрічі, друже", – написав Бик.

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Тепер він став добровольцем божої чоти, сказав музикант і мультиплікатор фільму "Міф" Юрко Журавель. Він відразу намалював карикатуру Кантера.

Режисер-Мандрівник з табуретом зайшов за небокрай, став добровольцем Божої Чоти і це не МІФ...

Записане 13 травня інтерв'ю з Кантером на "Обирку" опублікував журналіст "ICTV" Сергій Смальчук. Режисер там усміхнений, енергійний, ініціативний. Утім, як завжди. Припускають, що це останній запис з Кантером.

І хоч дехто сумнівається, що це самогубство, однак доброволець і журналістка, посестра загиблого добровольця Василя Сліпака Лєра Бурлакова, про якого Кантер зняв широко відомий "МІФ" говорить, що його прохання презентувати фільм разом насправді дуже допомогло дівчині.

"Мені дуже потрібна була тоді ця поїздка, і зупинки на трасі, щоб подивитися на пару над водосховищем біля АЕС, і ночівлі у незнайомих ще годину тому людей у незнайомих містах, і повні зали небайдужих, і коли після перегляду фільму хтось з глядачів просто підходить до тебе, і обіймає мовчки", – написала вона.

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Також Бурлакова сказала, що була не згодна з думкою Кантера, що "МІФ" хотів загинути.

Не виключено, що він хотів загинути (.…) Коли відчув несправедливість – то вже намагався всьому світові розповісти про неї. Він кричав. Але його не чули. Він кричав далі – все гучніше й гучніше. Став добровольцем, ходив на ефіри. Розповідав, що є страждання людей, яке можна зупинити якщо всім об’єднатися довкола цієї проблеми. Його все ще чули недостатньо… І він віддав своє життя. Це було настільки гучно, що про це почули сотні тисяч людей,

– говорив Кантер.

"Не знаю, може, Льоню тепер теж чутимуть краще", – написала Бурлакова.

Військова здивувалась, що дехто в загибелі Кантера вбачає слід ФСБ і додала, що всі інколи втомлюються.

"Я в останні роки замислювалася про самогубство не раз і не два, і принаймні з власного досвіду можу сказати, що це – неймовірно складний пазл з емоцій та думок, від якоїсь сартрівської нудоти до бажання вірити в те, що там нас чекають ті, кого вже немає тут. Що це – не те, про що говориш хоч комусь вголос. І що, перш за все, це – все ж таки втома. Тому "N не міг покінчити з собою" для мене звучить як "N не міг втомитися". Всі втомлюються," – написала вона.

Співачка Марія Бурмака теж у своєму дописі написала про душевний біль, якому інколи тяжко протистояти.

"І тоді немає насправді видимих причин. Бо головна причина – це абсолютно жахливе невігластво наших людей про психічне здоров‘я і всі оці міфи із лікуванням його пов‘язані. А тим не менше, є деякі психічні розлади, які не помітні для інших: купа енергіі, очі горять і посмішка на вустах. Та тільки під час депресивного епізоду 30% таких людей закінчують життя суіцидом, це просто суха статистика", – наголосила вона.

Дуже важливо – побачити душевний біль крізь посмішку, закцентувала жінка.

Послухайте!! Це просто дуже важливо!! Побачити душевний біль крізь посмішку людини. І зрозуміти це!! Повірте, таких людей дуже і дуже багато!!! Льоня, якшо ти зробив це, не просто так, а якшо тобі було так нестерпно боляче, що ти не міг інакше, то просто пробач, що ми це не побачили!! Упокой твою душу, Господи!!

– написала Бурмака.

На сторінці "Правого сектору", про який Кантер свого часу знімав правдивий фільм, йдеться про те, що режисер своїми діями і творчістю зробив значний вклад в боротьбу у війні з агресором.

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Леонід зробив дуже багато для боротьби України проти московського ворога. Ми висловлюємо співчуття рідним та друзям режисера. Дякуємо за неоціненний вклад у нашу українську культуру та боротьбу!

– зазначається у повідомленні.

Кантер заповів зібрати кошти і випустити у світ його незакінчений фільм "Людина з табуретом". За проханням режисера, його кремують. Прощання відбудеться на арт-хуторі "Обирок" під час анонсованого фестивалю "Кіносарай" в кінці червні.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним і друзям Леоніда Кантера!