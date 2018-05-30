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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Реакція колег Бабченка на новину про те, що він живий: у мережі з'явилося емоційне відео

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Співробітники Бабченка бурхливо відреагували на новину про те, що журналіст живий
Співробітники Бабченка бурхливо відреагували на новину про те, що журналіст живий / скрін із відео

Співробітники російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка виклали у мережу відео, на якому видно їх першу реакцію на новину про те, що він живий. Люди плачуть і сміються водночас, обіймають один одного.

Відео колеги Бабченка розмістили на Youtube-каналі ATR.

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На ролику видно першу реакцію співробітників журналіста на щасливу новину. Вони плачуть та сміються водночас, аплодують, кричать і обіймають один одного.

Реакція колег Бабченка на новину про те, що журналіст живий:

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Проте 30 травня з'ясувалося, що журналіст насправді – живий, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.
 

Теги: Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти
Джерело: 24 Канал
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