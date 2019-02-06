Реакція на обурення людей: уряд виділив величезну суму на ремонт доріг Київ-Чоп і Київ-Одеса

Уряд виділив додатково 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт доріг міжнародного значення Київ-Чоп і Київ-Одеса.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив на Facebook-сторінці, що ці дороги одні з найважливіших міжнародних магістралей України і вони повинні бути в належному стані.

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Володимир Омелян написав, що це рішення стало реакцією на "справедливі обурення людей". Укравтодор цього тижня має завершить обстеження доріг.

Укравтодор негайно приступить до аварійного, а коли дозволять погодні умови – і поточного ремонтів,

– написав Омелян.

Уряд також схвалив розподіл фінансування переліку доріг за рахунок Дорожнього фонду. Він цього року складає 50,1 мільярда гривень, що є рекордною сумою для України.

Як ремонтували дороги у 2018?У 2018 році, згідно з інформацією прес-служби президента, відремонтовано 3 тисячі 800 кілометрів доріг, витрачено майже 24 мільярди гривень на дороги державного значення та 11,5 мільярда – місцевого. При цьому лише одна область із 24 – Хмельницька – використала усі 100% коштів, виділених для ремонту місцевих доріг. Жодних змін у технологіях ремонту протягом 2018 року не було: застосовували ямковий ремонт та укладку асфальту.