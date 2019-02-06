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      Реакція на обурення людей: уряд виділив величезну суму на ремонт доріг Київ-Чоп і Київ-Одеса

      88 Читать новость на русском
      Стан доріг Київ-Чоп і Київ-Одеса
      Стан доріг Київ-Чоп і Київ-Одеса / epravda.com.ua

      Уряд виділив додатково 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт доріг міжнародного значення Київ-Чоп і Київ-Одеса.

      Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив на Facebook-сторінці, що ці дороги одні з найважливіших міжнародних магістралей України і вони повинні бути в належному стані.

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      Володимир Омелян написав, що це рішення стало реакцією на "справедливі обурення людей". Укравтодор цього тижня має завершить обстеження доріг.

      Укравтодор негайно приступить до аварійного, а коли дозволять погодні умови – і поточного ремонтів,
      – написав Омелян.

      Уряд також схвалив розподіл фінансування переліку доріг за рахунок Дорожнього фонду. Він цього року складає 50,1 мільярда гривень, що є рекордною сумою для України.

      Як ремонтували дороги у 2018?У 2018 році, згідно з інформацією прес-служби президента, відремонтовано 3 тисячі 800 кілометрів доріг, витрачено майже 24 мільярди гривень на дороги державного значення та 11,5 мільярда – місцевого. При цьому лише одна область із 24 – Хмельницька – використала усі 100% коштів, виділених для ремонту місцевих доріг. Жодних змін у технологіях ремонту протягом 2018 року не було: застосовували ямковий ремонт та укладку асфальту.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Укравтодор Володимир Омелян Новини Києва Новини Одеси Дороги
      Джерело: 24 канал
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