Реакція соціальних мереж вплинула на номінації престижної премії "Оскар": деталі

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук наразі відмовилась впроваджувати нову номінацію премії "Оскар". Мова йде про найпопулярніший фільм.

Як повідомляє The New York Times, представники Американської академії кінематографічних мистецтв і наук зробили висновок з реакції громадськості на запропоновані зміни. Оскільки більшість людей виступили проти таких новацій, організатори премії тимчасово відклали впровадження змін.

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Відстежувався шквал коментарів на введення нової нагороди, тому ми побачили необхідність ширшого обговорення цього питання з нашими колегами,

– розповів голова Академії Дейон Хадсон.

Окрім цього, у заяві кіноакадемії було вказано, що введення нової номінації за 9 місяців до церемонії створить нерівні умови для фільмів, які раніше вийшли у прокат та тих, прем'єра яких запланована на 2019 рік. Відтак введення нової номінації тимчасово призупинене, а розгляд цього питання перенесено на наступний рік.

Зазначимо, що відзнака "За видатні досягнення в області популярного кіно" з'явилась у серпні 2018 року. Та після бурхливої реакції прихильників "Оскару" розмови про запровадження нової номінації вщухли.