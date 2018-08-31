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Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка

1842
Смерть Захарченка
Смерть Захарченка / Без Табу

Журналісти 24 Каналу зробили спеціально для вас підбірку думок українських блогерів щодо смерті Захарченка. ватажка окупованого Донецьку.

Дід Панас

Гм… Ну, якщо це правда... Півроку тому я записав на папірці: "Ознакою реальної можливості введення миротворців на території "Л/ДНР" стане зміна (будь-якими шляхами) "керівництва" цих утворень. Прийдуть нові – зав'язані, але не замазані, аби переконати світ, що це "готові домовлятися помірні та непричетні до злочинів".

Невже стало збуватися?

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Семен Кабакаєв

Это праздник какой-то. Здох Захарченко. Точнее его ликвидировали.

Здох Кобзон, этот просто самоликвидировался.

Объявили о предоставлении Томоса.

Розрываем договор о дружбе с РФ.

Неделя просто отличная. С чем всех и поздравляю.

Олексій Чибісов

Говорят, много радостных новостей не бывает. Пару часов назад у кафе "Сепар", куда подъехал оплакивать своего друга Кобзона Александр Захарченко, прогремел взрыв. Прямо возле машины, на которой перевозили курляйтера. Во время выхода из авто.

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Три источника говорят примерно одну и ту же информацию – 200. Один утверждает, что 300, но состояние критическое.

Думаю, можно писать, что лидер "ДНР" реинтегрировался в Украину на условиях Киева. С чем я всех и поздравляю.

А если серьезно, то следующий главарь, скорее всего, будет креатурой ФСБ, так что лучше вряд ли будет.

Ян Валетов

Захарченко – 200.

Кто там у нас пожирает своих детей?

Еще в 2014, говоря с этой братией, говорил, что каждого из "рыволюцинеров" найдет своя пуля. Или Шмель. Причем, не наша пуля. И не наш Шмель. Москве выгодно зачистить поляну от тех, кто много знает.

И вот...

Взорван в кафе "Сепар". Судьба. Земля стекловатой.

Денис Казанський

Ресторан "Сепар", в котором взорвали Захарченко – заведение, где регулярно проводит встречи верхушка "ДНР". Говорят, этот ресторан Захарченко и принадлежал. Охранялся, разумеется, по первому разряду.

Так что украинская ДРГ практически исключена, хотя на нее в итоге все и повесят.

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Вбивство Захарченка Новини політики Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Публікації Віталій Захарченко
Джерело: 24 Канал
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