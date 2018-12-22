Реал – Аль-Айн: прогноз букмекерів на фінал Клубного чемпіонату світу

У суботу, 22 грудня, мадридський "Реал" зіграє у фіналі Клубного чемпіонату світу. Суперником переможця Ліги чемпіонів стане клуб "Аль-Айн" із Саудівської Аравії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

У фіналі Клубного чемпіонату світу-2018 ми побачили не зовсім ту пару, яку очікували. Якщо мадридський "Реал" у вирішальній зустрічі чекали всі, то "Аль-Айн" в півфіналі створили головну сенсацію турніру, обігравши в серії пенальті свіжоспеченого переможця Копа Лібертадорес "Рівер Плейт". Тепер же підопічні Зорана Маміча на очах у домашньої публіки спробують піднести ще одну, більш гучну сенсацію.

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У William Hill оцінили перемогу "Реалу" коефіцієнтом 1,17. На те, що "Аль-Айн" переможе на власному полі, їх експерти виставили показник 15,00. Більш ймовірною є нічия у цьому матчі – 7,00.

Схожі показники виставили й в PariMatch. На те, що переможуть мадридці у них коефіцієнт 1,18. Перемога "Аль-Айну" оцінена в 17,00. Нічия має найвище значення – 7,90.

Аналогічний коефіцієнт на перемогу "Реалу" дає Marathon bet – 1,18. При цьому що перемога "Аль-Айну" має найменше значення – 13,50, а нічия – 7,50.

Нагадаємо, матч "Реал" – "Аль-Айн" відбудеться у суботу, 22 грудня. Початок зустрічі о 18:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

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