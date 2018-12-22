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      Реал – Аль Айн: де дивитися онлайн фінал Клубного чемпіонату світу

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      Реал - Аль Айн: де дивитися фінал Клубного чемпіонату світу
      Реал – Аль Айн дивитися онлайн фінал Клубного чемпіонату світу / Livesport

      У суботу, 22 грудня, відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу – "Реал" зіграє проти "Аль Айна". Переглянути матч можна буде і в Україні.

      Показ поєдинків Клубного чемпіонату світу в Україні здійснює UA:Перший. Саме на ньому й буде транслюватися фінальний матч "Реал" – "Аль-Айн". Початок трансляції – о 18:45.

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      Дивитися онлайн матч "Реал" – "Аль-Айн" можна безкоштовно на сайті телеканалу UA:Перший. Та варто зазначити, що канал розпочне трансляцію поєдинку із запізненням приблизно в 15 хвилин, оскільки також транслюватиме гонку третього етапу Кубка світу з біатлону.

      Нагадаємо, матч "Реал" – "Аль-Айн" відбудеться у суботу, 22 грудня. Початок зустрічі о 18:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Реал
      Джерело: 24 Канал
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