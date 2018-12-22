"Реал" розгромив "Аль-Айн" та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу

Мадридський "Реал" не мав особливих проблем із "Аль-Айном" із Саудівської Аравії у фіналі Клубного чемпіонату світу. Розгромивши суперника, "Реал" втретє поспіль виграв титул.

Реал Мадрид – Аль-Айн 4:1

Голи: Модріч, 14, Льоренте, 60, Рамос, 79, Надер, 90+1 (авт) – Сіотані, 86

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Попри тотальну перевагу, у першому таймі "Реал" зумів відзначитися лише один раз – гол на рахунку Модріча, який вивів європейську команду вперед на 14-ій хвилині.

Зате одразу чотири голи глядачі побачили у другому таймі. А "Реал" оформив розгром. Спочатку Льоренте подвоїв рахунок. Згодом Рамос після подачі з кутового довів рахунок до розгромного.

Скоротив відставання Сіотані, який головою переправив м’яч у дальній кут воріт після подачі зі штрафного.

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Та все ж розгрому "Аль-Айн" не уник. Вінісіус здійснив ривок до штрафного майданчика, та з кута воротарського майданчика пробивав по воротах. Та гол забив не він, а Надер, який зрізав м’яч у власні ворота.

"Реал" перемагає та втретє поспіль виграє Клубний чемпіонат світу.