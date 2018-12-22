22:01
22 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      "Реал" розгромив "Аль-Айн" та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу

      133 Читать новость на русском
      Реал - Аль Айн: відео голів, результат матчу
      Реал – АЛь Айн відео голів

      Мадридський "Реал" не мав особливих проблем із "Аль-Айном" із Саудівської Аравії у фіналі Клубного чемпіонату світу. Розгромивши суперника, "Реал" втретє поспіль виграв титул.

      Реал Мадрид – Аль-Айн 4:1
      Голи: Модріч, 14, Льоренте, 60, Рамос, 79, Надер, 90+1 (авт) – Сіотані, 86

      Читайте також: Кьєза прекрасним голом допоміг "Фіорентині" перемогти "Мілан": відео голу

      Попри тотальну перевагу, у першому таймі "Реал" зумів відзначитися лише один раз – гол на рахунку Модріча, який вивів європейську команду вперед на 14-ій хвилині.

      Зате одразу чотири голи глядачі побачили у другому таймі. А "Реал" оформив розгром. Спочатку Льоренте подвоїв рахунок. Згодом Рамос після подачі з кутового довів рахунок до розгромного.

      Скоротив відставання Сіотані, який головою переправив м’яч у дальній кут воріт після подачі зі штрафного.

      Читайте також: Авторитетне видання назвало три гранди, які всерйоз цікавляться Циганковим

      Та все ж розгрому "Аль-Айн" не уник. Вінісіус здійснив ривок до штрафного майданчика, та з кута воротарського майданчика пробивав по воротах. Та гол забив не він, а Надер, який зрізав м’яч у власні ворота.

      "Реал" перемагає та втретє поспіль виграє Клубний чемпіонат світу.

       

      Теги: Спорт Футбол Реал
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      сьогодні , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 1
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
      сьогодні , 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
      Катерина Козачинська 2692
      Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      сьогодні , 20:00 Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      Віталій Дейнега 752
      В МВФ не работают украинские принципы "кидалова": может ли Украина шантажировать Фонд
      сьогодні , 19:00 В МВФ не работают украинские принципы "кидалова": может ли Украина шантажировать Фонд
      Сергій Фурса 223
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      Динамо – Маріуполь: дивитися онлайн матч УПЛ
       11 листопада , 16:08
      Президент України відмовився їхати на фінал ЧС-2014
       13 липня 2014 , 09:48
      Щонайменше 22 фанати загинули в результаті заворушень перед матчем чемпіонату Єгипту. ВІДЕО
       9 лютого 2015 , 08:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук