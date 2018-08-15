"Атлетіко" переміг "Реал" та виграв Суперкубок УЄФА

Мадридські "Реал" та "Атлетіко" розіграли Суперкубок УЄФА. Глядачі на "А. Ле Кок Арена" побачили одразу шість голів. Один з них – вже на першій хвилині зустрічі.

Реал – Атлетіко 2:4

Голи: Бензема, 27, Рамос, 63 (пен) – Коста, 1, 79, Сауль, 98, Коке, 104

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Це вперше в історії Суперкубку УЄФА, його розігрували команди з одного міста. Таким став Мадрид. Але грали команди у Таллінні. І поки глядачі ще займали свої місця, "Атлетіко" вийшов вперед. Коста виборов м'яч у Рамоса, обіграв Варана і пробив повз Наваса. Тренер "Атлетіка" Дієго Сімеоне за цим споглядав з трибун, а не з лави для запасних. Навіть там він не сидів, а постійно ходив.

На це "Реал" відповів голом Бензема. Однак на це у "вершкових" пішло пів тайму. Бейл навісив з кута поля, і француз перестрибнув опонентів та пробив повз Облака. З цим команди і пішли на перерву.

Ще два голи глядачі побачили і у другому таймі. От тільки цього разу вперед вийшов "Реал". Після подачі з кутового Хуанфран зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр Шимон Марчиняк одразу ж вказав на 11-метрову позначку. Пробивав Рамос. Розбіг, зупинка, крок, удар. М'яч полетів в інший кут, аніж кинувся воротар.

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Та "матрацникам" вдалося зрівняти рахунок до кінця матчу. Знову помилилися захисники "Реалу". А відзначився Коста, який в дотик замкнув простріл з флангу. Нічия. На команди очікував екстра-тайм.

Саме в першому екстра-таймі "Реал" двічі провалився за п'ять хвилин. "Атлетіко" двічі відзначилося на 98-ій та 104-ій хвилині. До обох голів "приклався" Коста. У першому випадку вдалося "обікрасти" Варана, і Партей прострелив на лінії штрафного майданчика, звідки потужно в дотик пробив Сауль.

Під час атака з четвертим голом у ворота "Реалу" Коста відав пас на Вітоло, а той – на Коке. Півзахисник пробив низом у протихід Навасу.

Більше голів у матчі не було, а "Атлетіко" святкує перемогу над своїми затятими суперниками. Трофей відправляється у Мадрид, але у музей "матрацників".

Щодо українця Андрія Луніна, то він всю гру просидів у запасі.

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